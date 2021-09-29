河水浮出「溺水人臉」　比《魷魚遊戲》娃娃更驚悚！空拍畫面曝光

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合外電報導

西班牙畢爾包市的內維翁河（Nervion）中，23日浮出一顆女孩頭部，雙眼睜大未闔上，模樣嚇壞當地人。不過這並非發生溺水事件，其實是藝術家所打造的創作雕像，旨在喚起環保永續性（sustainability）相關討論。

▲隨著潮汐起落，溺水女孩的臉部時而浮出水面、時而沉沒。（圖／路透，下同）

綜合路透等外媒報導，此玻璃雕像藝術品被稱為「Bihar」（巴斯克語的「明日」），重達120公斤，是墨西哥藝術家奧羅斯科（Ruben Orozco）為了慈善機構BBK基金會活動所打造。依據相關影像，可見隨著潮汐起落，溺水女孩的臉部時而浮出水面、時而沉沒。

奧羅斯科透露，這項創作的意義其實是想讓群眾意識到，「大家的行為將造成人類受害，但也能讓我們繼續前進。」

BBK基金會說明，把概念放在環保議題上，也代表著假若人類持續去做非永續性的行為，像是不利於氣候變遷的事情等，人類就會像這件藝術品一樣被淹沒。

遊客吉兒（Triana Gil）坦言，當看見女孩臉部浮出水面時，起初讓她感到不小壓力，「但現在對我來說，這傳達出悲傷、很多悲傷，因為她看起來一點也不擔心，就像想把自己淹死那樣。」

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