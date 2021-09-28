慢活慢食慢遊！責任旅遊環境永續　台東是我的下一站

▲台東好山好水深受旅人喜愛，是熱門旅遊勝地。（圖／台東縣政府提供）

生活中心／綜合報導

蔚藍天空、青山綠水，台東好山好水空氣清新，少了都會城市的喧囂擁擠，可以放鬆心情體會生活的真正樣貌，一直以來是各地旅人喜愛的旅遊景點，尤其初次造訪後，無不對當地的美麗風光留下美好回憶，但近期台東縣轄內的綠島、蘭嶼，皆因遊客面臨了生態危機，垃圾量大增也為當地環境問題造成困擾。為了守護這片許多人念念不忘的東台灣淨土，台東縣政府發起並推廣責任旅遊，將生態教育轉化成活動、遊程，透過遊客共同參與，在享受大自然給予美好的同時，也順手多做一次環保，讓每次重遊都像第一次，內心感動一直都在。

多一次順手環保 為生態預留下一次見面機會

旅遊，不只是走走看看發現驚喜，學著傾聽大地的聲音，愛惜這塊土地，更是旅途中的最大收獲。為了持續推動低碳生態、永續旅遊理念，縣府積極推廣責任旅遊，2020年率先全台提出大型活動減廢指引，以「臺東減塑新生活-環境教育嘉年華」大型活動為例，現場多達1700人參與，卻僅產生1.8公斤垃圾，展現高環保意識，在阿妹萬人跨年演唱會更提供餐具免費借用服務，獲得民眾讚賞。

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▲▼台東縣政府推廣責任旅遊，遊客熱情參與響應，一同為垃圾減量，減輕環境負擔。（圖／台東縣政府提供）

配合7～10月旅遊旺季，針對由富岡漁港出發至外島之旅客，發起多背一公斤常態性推廣活動，鼓勵領取網袋，遊玩同時舉手之勞，幫忙撿拾起離島資源回收物品，再帶回本島，參與人數自104年百來人，逐年增加至109年7月及10月共5,800人次，對於減廢與垃圾減量的重要性，越來越多民眾認同並身體力行，為環保盡一份心力。

替遊客創造美好體驗與清新健康環境外，台東縣也以自主垃圾焚化處理為目標。捨棄舊有垃圾掩埋的方式，改將垃圾收運後進入焚化廠處理，要把廢棄物轉換能源進行發電。

而焚化後產生底渣經專業廠商處理也可作為低強度回填材料運用於公共工程，如基地填築、道路填築等。這樣的作法，展現台東縣對垃圾負責的態度之外，也讓資源循環利用。

▲為守護美麗大海，台東縣府呼應聯合國SDGs永續發展面向中，特地簽署SDGs14「海洋生態系」。（圖／台東縣政府提供）

以聯合國SDGs為基礎 創造專屬台東的慢模式

不管平日生活多麼匆忙急躁，一踏上臺東，看到眼前一片陽光明媚，還有全台最珍貴的197公里美麗海岸線，當地散發獨特的「緩」、「慢」魅力，令人不自覺放慢生活步調，從「以人為本」的角度出發追求慢活，享受台東天生自然的生活模式與態度。

台東的美不用多說，縣府更朝向建構永續友善環境，去年（2020）簽訂聯合國所推動2030永續發展目標SDGs，其中7項量化指標，希望在十年內達標之外，有別於其他縣市，特地簽署全台唯一SDGs14「海洋生態系」，保育及永續利用海洋生態系，確保生物多樣性並防止海洋環境劣化，呼籲民眾限用化學成分防曬乳污染水域，結合環保團體、科研及民間推動珊瑚保護區，宣導珊瑚保育及結合各方進行科學研究與監測等工作，一同守護海洋。

▲部落旅遊深入原鄉，讓遊客可以緩慢過生活，細細品味台東。（圖／台東縣政府提供）

永續旅遊 臺東是我的下一站

當全球遭受疫情衝擊，導致許多人的生活與工作受到影響之際，卻也帶來新轉變，重新思考未來，而在過往快速的步伐與節奏中，讓自己慢了下來，就是其中一大變化。台東的慢經濟自然療癒，不少人嚮往的東漂生活正流行，縣府極力推展多元的綠色旅遊，用真、善、美打造出臺東的品牌價值，吸引更多遊客體驗慢活、慢食、慢遊旅程，也帶動地方產業發展。

去年底「臺東慢食節」獲選行政院第3屆政府服務獎，遊客人次累積共5萬8,000人次、參與店家逾120家，並創造地方婦女與青年返鄉創就業機會；「部落食尚」累計輔導20個店家並協助改造餐飲環境，店家平均營收成長2～4倍，今年預計再增加5家；「部落工作假期」結合空間美學輔導，目前已完成土坂、大狗及拉勞蘭部落主題品牌定位；「部落旅遊」串連15條遊程、9個業者、7個平台，不同於一般觀光行程，用全新視角深入原鄉，感受人文與生活。

▲品嚐道地的原住民豐味餐，「吃在地」認識部落文化。（圖／台東縣政府提供）

此外，後疫情時代掀起國旅熱潮，台東旅遊的風氣更盛，登山走步道、坐船出海賞鯨，體驗部落在地族人與自然共棲的生活美學，民眾可藉由各種深度旅遊活動認識臺東多樣貌之外，因境內分為縱谷山線及東海岸海線二大旅遊路線，也可搭乘東客運山線、台灣好行等大眾運輸，或選擇騎乘電動機車，享受緩慢的低碳生活。

正夯的電動機車微旅行，現主打五條低碳旅遊特色路線，包括「後山漫遊之旅-臺東市區」、「曙光普照之旅-市區至金鋒太麻里（南迴）」、「海濱踏浪之旅-市區至都蘭（海線）」、「縱谷尋幽之旅-池上鄉（山線）」、「火燒島奇幻之旅-綠島鄉（離島）」，很推薦旅客慢遊，今年還將規劃新增東河鄉都蘭阿美族及金峰鄉排灣族部落等兩大觀光景點路線，若想知道更多台東最新活動資訊，可追蹤台東縣政府官方粉絲團–台東不一樣https://www.facebook.com/taitung.gov/。

遊客在台東、鹿野、關山、池上等火車站及綠島碼頭等處周遭，可租賃電動機車，旅行途中亦可隨時充飽電上路，目前臺東共計76座電動機車充/換電站，並設置GOOGLE MAP電子地圖https://reurl.cc/7r1vpy方便查詢，市區、南迴及縱谷線主要道路皆有完善換電站，海線目前設置東河鄉2座，沿途其他換電站規劃設置中，預計明年可完成成功鎮與長濱鄉，未來將可北串花蓮，南抵屏東，甚至環島。

▲台東發展低碳旅遊，推廣綠色運具，提供電動機車友善使用環境，提升環境及旅遊品質，並逐步邁向零碳交通目標。（圖／台東縣政府提供）

台東環境純淨無污染，保留最豐富的自然資源，每次探訪都讓身心返璞歸真，流連忘返，但幅員遼闊、資源不足也是劣勢，因此縣府利用智慧科技和網路打破地域限制，像是TTFree免費上網熱點、建置愛部落（i-Tribe）無線網路、全國首創TTPush應用程式整合推播縣府最新訊息、5G遠距醫療等，讓台東不僅擁有淨零碳排環境及高品質旅遊，更是一座健康宜居的智慧城市。