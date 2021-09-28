捍衛環保　環警聯合攔檢遏阻非法棄置進入台南

▲台南市環保局近來與警方聯手，採不定時、不定點，於棄置熱區攔查載運廢棄物車輛，捍衛環保。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

遏止非法棄置惡劣行徑出現在台南市，台南市環保局近來與警方聯手，不定時、不定點，於棄置熱區攔查載運廢棄物車輛，雖然實際攔查到的案件有限，但已收嚇阻之效，上半年非法棄置案件較去年同期減少2成以上。

市長黃偉哲呼籲民眾及業者，應依法將廢棄物委託合格的公民營廢棄物清除處理機構處理，切勿為節省廢棄物處理費用，而任意棄置觸犯法令，不但仍須負起清除處理之責任，還需繳納罰金並承擔相關刑責，得不償失。

偷倒行為白天、夜晚都可能出現，環保局至今與警方聯合執行攔查業務共14次，其中白天4次，夜間10次，共攔查14輛載運廢棄物的大貨車，其中1輛異常，1名廢棄物再利用機構的資深司機，竟然沒有隨車攜帶廢棄物產生源等相關隨車證明文件。

環保局認為，再利用機構不可能不知道法規規範，但司機卻說「載運廢棄物」以來，從來不知道要隨車帶證明文件，實在是不太合常理，當下依廢清法告發，最高可處30萬元罰鍰，並沒入相關機具或設備。如，另查獲未領有清除許可證明之車輛，還會面臨移送地檢署偵辦，最高可處5年以下有期徒期，得併科1500萬元以下罰金。

環保局統計，2021年上半年非法棄置案件共計74件。與去年同期96件相較減少22件，減少幅度2成以上。環保局強調，非法棄置或掩埋，恐污染土壤及地下水，進而影響作物生長及食的安全，一定要盡力杜絕，一旦查獲意圖偷倒等行為，一定重罰。

環保局長謝世傑指出，除與警方聯合執行攔查勤務外，也會運用科學儀器如：無人飛行載具及警政監視系統，還將進一步結合民間巡守隊、環保志（義）工通報作業，建立起廣範的遏阻非法棄置網絡。

民眾如發現可疑情事或任意棄置廢棄物的行為，可撥打公害陳情專線0800066666或台南市環保局報案專線06.6572916轉222檢舉反映，台南市環保局會立即派員處理。