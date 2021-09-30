恐怖老公開車撞飛妻...痛毆拿石頭刮花臉！　檢求刑12年

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名蔡姓丈夫(34歲)長期對韓姓妻子(28歲)家暴，酒後還開車以時速100公里高速衝撞韓女倒地，持棍棒、扯她頭髮拖行、甚至拿尖銳石頭刮花臉「妳臉照顧那麼漂亮幹嘛」，被警方依照故意傷害、毀損及違反家庭暴力防治法現行犯逮捕，聲請預防性羈押，今天地檢依殺人未遂起訴，向法官具體求刑12年。

▲蔡男開車衝撞妻子。（圖／ETtoday新聞雲資料照，以下同）

蔡男辯護人向檢方辯稱，蔡曾罹患憂鬱症，但經檢方查蔡診斷書已經有10多年未因憂鬱症就醫，另外韓女也說，認識蔡10多年精神狀況都很好，沒聽說過有憂鬱症的疾病與症狀。檢方同時指出蔡男在人車眾多的下班時段，僅看到車牌就能辨識出這就是韓女機車，沿路追趕期間還能準確無誤的追趕與衝撞，顯見被告在案發當時的辨識能力與常人無異。

▲蔡男開車衝撞妻子後將民宅前機車全部掃倒。

檢方指出，另蔡男犯後又飾詞否認犯行，犯後態度及不足取等情，所犯罪名，除了酒駕犯公共危險罪外，刑法第185條第1項後段以他法致生往來之危險罪嫌、殺人未遂、恐嚇、違反保護令、傷害、傷害未遂等罪刑，求刑判處應執行12年。

回顧案發當時，蔡男曾於去年6、7月間對妻子韓女家暴，有申請保護令，案發當時7月30日下午4時許，蔡男在芬園鄉彰南路住處內食用燒酒雞後，酒駕開車外出到韓女工作的地點守候，看到韓女與3人一起騎機車下班，被蔡男(35歲) 持棍棒開車跟追，行經到彰南路時，號誌燈已經變紅燈還不停下車，故意衝撞，韓妻連人帶車撞進一旁的民宅內，民宅前一整排的機車全被掃倒，畫面相當的驚悚。

▲蔡男自小客車頭毀損。

蔡男追撞妻子後，下車後漠不關心她的傷勢，還徒手還對她掐頸，重拳毆打她頭部、臉部及腳重踹腹部，拉扯頭髮、持尖銳石頭刮傷臉部，導致女方顏面有多處擦挫傷，連番辱罵指責，「妳臉顧那麼漂亮幹嘛」，而無視韓女不斷的向行經的路人用哭喊的聲音求救「拜託救救我、保護我」，但蔡男卻說「你不要再假了啦」，殘忍暴行報復韓離家1年多的怨恨。消防局獲報後緊急到場將韓婦送醫，所幸輕傷沒有危及生命。

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