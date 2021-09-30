黃敏惠訪百歲人瑞贈禮金禮品　他是至聖先師「孔子」的後代

▲嘉義市長黃敏惠親訪百歲人瑞贈禮金禮品。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

九九重陽節將至，黃敏惠市長30日前往剛滿百歲的人瑞孔令鑫先生家中，親自致贈重陽節賀匾、金牌、福袋、賀壽壽桃、壽麵、蘋果禮盒、營養禮金5千元及重陽禮金1萬2千元；另代贈衛福部金牌、總統府敬老狀等共十樣，代表十全十美，表達對人瑞的關懷與尊敬。

黃敏惠表示，長輩是社會寶貴資產，嘉義市疼惜每位長輩，以他們為榮。感謝他們的努力與付出，奠定嘉義市成為幸福城市的良好基礎。孔令鑫爺爺是嘉義市在地企業「嘉友電子公司」的創辦人，也是孔子第76代子孫。年少時投身青年軍行列，民國37年隨軍隊從河南來台，退役後結識妻子張女士，倆人一起打拚共同經營電子業。不僅事業有成，同時重視家庭及後代教育，子孫各個學有專精、人才輩出，令人相當佩服。

黃敏惠提及，孔令鑫爺爺雖年已滿百，身體依舊硬朗、保持每天散步習慣，思緒清楚、講話有條不紊。平時喜愛集郵與收藏孔子文物的他，曾親自編輯「儒學郵藝」、「嘉友天地」等刊物，詳述孔孟儒學及分佈各地孔廟藝城等報導，生活平淡自適；感謝家人的用心照顧，也謝謝嘉義知名相片沖洗業者，為百歲人瑞與家族，記錄並製作精美溫馨的相簿，留下最美好的瞬間。

孔令鑫爺爺透露，一生最重要的三位女性，為母親、岳母及妻子等人。當年岳母無省籍之別，把女兒許配給自己，認為女兒不是嫁出去，而是多了一個兒子在身邊，讓他無限感激，因此特別在嘉友電子工廠內設置「慈母亭」，感念三位慈母春暉長久。

社會處表示，嘉義市按慣例，在每年重陽節前夕發放重陽節敬老禮金。65到79歲每人發放3000元；年滿80到89歲每人發放6000元；年滿90歲至99歲每人發放9000元；百歲人瑞每人發放12000元。

今年自9月30日開始發放，至12月1日止，採現金或匯款雙軌制，預計有4萬5534位長輩可領取，發放總金額為1億7614萬8千元，截至重陽節前，嘉義市共計有37位百歲人瑞，東區23人、西區14人，男性14人、女性23人，最長壽者為107歲。市府照顧長輩不遺餘力，積極辦理各項福利措施，也協助家屬提供妥適照顧，讓長者在「嘉」幸福養老。