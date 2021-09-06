虎頭蜂神隱成功預言疫情再起　民俗專家曝「這個節日」是關鍵　

記者唐詠絮／彰化報導

今天新增新北幼兒園8名幼童及1名家長染疫，民俗專家廖大乙說，對環境變遷感知敏銳的虎頭蜂近期沒有恢復活躍的跡象，表示疫情仍有復發的可能性，從現在開始到農曆重陽節是一個關鍵期，中秋節可以團圓但切記不要群聚，尤其要保護幼童，提醒政府和民眾在防疫上絕不能掉以輕心。

▲廖大乙提醒民眾至重陽節都要堅守防疫。（圖／廖大乙提供）

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國內疫情在5月失控爆發，廖大乙在6月曾精準預言，至農曆7月18日（8月25日）108天後重返本土零確診，但廖大乙當時仍疾呼：「朋友們不能掉以輕心，不要以為疫情已經圓滿沒事了！」，這是一種假象，「請大家要好自為之」。

他提到，受到疫情影響，全台的廟堂都封了起來，民眾連祈福的機會都沒有，唯有正心正氣，多做善事才能保佑自己，他解釋，所謂善事就是使他人心情愉快，反之若讓人生氣便是惡事。他也提醒，小朋友要特別注意安全，少出入公共場所。

▲民俗專家廖大乙指出，虎頭蜂在疫情期間似乎銷聲匿跡。

終於疫情緩解，學生可以進校讀書，百業復甦之際卻又面臨嚴重考驗，廖大乙苦口婆心說，今天是農曆7月的最後一天，明天即將進入24節氣中的白露，許多不確定因素在極陰年又即將重演，尤其中秋節將至，可以團圓不要群聚烤肉，至農曆九月初九前，期盼民眾無論如何都必須超前部署，要築起一道打不掉的銅牆鐵壁，一定要守住這一道疫情防線。

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