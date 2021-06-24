活越久領越多！雲林重陽禮金加碼65歲就能領　百歲人瑞領1萬2

▲雲林縣長張麗善宣布今年開始，將重陽敬老禮金70歲門檻下修至65歲，90歲以上長者敬老禮金提升至6000元、百歲人瑞敬老金提升為1萬2000元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

縣府今(24)日舉行110年度重陽敬老禮金擴大發放記者會，宣布將重陽敬老禮金70歲門檻下修至65歲，90歲以上長者敬老禮金提升至6000元、百歲人瑞敬老金提升為1萬2000元，希望藉由重陽敬老禮金讓雲林的老寶貝們感受到尊崇與關懷。台塑企業更以四大公司及麥電公司名義，捐助1億7943萬元協助照顧長者。

雲林縣政府說明，除了六都之外，其他16個縣市的敬老禮金都是從65歲開始發放，而雲林縣一直以來都以70歲為發放基準，為了讓縣內長輩跟其他縣市一樣受到尊崇，2021年開始65歲以上長輩即可領到1000元敬老禮金，70-89歲維持發放2000元敬老禮金，但特別將90歲以上敬老禮金提升3倍為6000元，100歲以上則加碼提升至1萬2000元，希望藉此鼓勵長輩好好照顧自己，活越久領越多。

雲林縣長張麗善表示，縣府相當重視老人福利政策，除了有150處長青食堂外，社區照顧關懷據點也已達153處，且從去年開始縣府針對敬老活動加倍補助；為鼓勵長輩大聲唱歌，卡拉ok公播費由縣府出；親屬照顧津貼、家庭托顧站成立等，在在顯示縣府照顧長輩的用心；未來長青學苑、全齡共融式關懷據點也會陸續成立，希望讓長輩活到老、學到老，不只延年益壽，更要平安健康。

台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑表示，台塑企業總裁王文淵向來關心雲林的發展，也感受到縣政府對雲林鄉親的用心，因此在今年重陽禮金發放上，特別以四大公司及麥電公司名義，捐助1億7943萬元協助擴大照顧長者，另外，在國中小營養午餐、HPV九價疫苗、祖孫托育、長青食堂等方面，台塑企業從2019年開始累積捐贈金額達3.4億元，希望藉此拋磚引玉， 讓雲林更美好和諧。

社會處長林文志補充說明，2020年度縣府共發放70歲長者重陽禮金每人2千元，百歲以上則發放1萬元現金，總計發放1億7762萬8000元整，共有8萬8814位長者受益；今年度則預計發放2億4225萬3000元，預估有12萬9859位長者受益，65歲至99歲長者的重陽敬老禮金，會於重陽節前轉帳至長者帳戶，百歲人瑞的重陽敬老金，則由縣府派員親送。

▲雲林縣長張麗善今日宣布雲林縣110年度重陽敬老禮金將擴大發放。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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