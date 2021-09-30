饒慶鈴請中央提供蟲害釋迦批號溯源　增購農改場研發清潔機

▲饒慶鈴親自了解改良場研製的輸送帶式的乾式清潔機。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

有關29日國台辦再度指稱釋迦及蓮霧輸入檢驗有害物質，台東縣長饒慶鈴表示，未來將與改良場合作補助農民添購最新輸送帶式的乾式清潔機，才能確保果品安全及品質。也希望中央農委會協助提供相關不合格釋迦的批號等詳盡資料，將從源頭管理做起，持續追蹤並改進不合格之集貨包裝場。

饒慶鈴表示，台東縣政府在今年初即請農業處提撥預算，補助全縣各釋迦產銷班及合作社購置109台空壓機，每台最高可申請新台幣7000元補助。另外，28日饒慶鈴即特別率領王志輝副縣長、農業處許家豪處長、台東農產公司吳柏成總經理等，至台東區農業改良場拜會陳信言場長，討論如何持續加強鳳梨釋迦粉介殼蟲零檢出的方法，現場陳信言場長介紹了農改場自行研發的粉介殼蟲清除機械，並表示輸送帶式的乾式清潔機能有效清除粉介殼蟲，並能提升鳳梨釋迦出口品質及競爭力方面，饒慶鈴也當場裁示請農業處著手研擬補助包裝場採購的可行性。

根據農委會提供資料，鳳梨釋迦外銷在今年6月28日前收到13件不合格介殼蟲案件，請農委會將詳盡資料提供縣府不合格殼蟲案件釋迦的批號，台東縣府將積極地提供精進措施，且持續追蹤並改進不合格之集貨包裝場，以符合中國大陸對於介殼蟲規定。

▲輸送帶式的乾式清潔機能有效清除粉介殼蟲，能提升鳳梨釋迦出口品質及競爭力。

饒慶鈴強調，縣府對於外銷及內銷巿場仍持續爭取絕不放棄，對於有害生物問題，縣府一定力挺農民，做台東農民最堅強的後盾，並展開全面性的行動策略，幫助農民渡難關。

