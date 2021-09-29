陸國台辦公布蓮霧釋迦「有害生物」照片：曾提醒源頭管控未獲改善

▲大陸海關總署在台灣輸入的釋迦及蓮霧上檢出的大洋臀紋粉蚧。（圖／大陸國台辦）

記者任以芳／北京報導

大陸海關總署宣布自20日起暫停台灣釋迦及蓮霧輸入，理由為多次檢出「有害生物」，引起兩岸輿論熱議。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（29）日在例行記者會上公布「有害生物」照片，包括大洋臀紋粉蚧、可可花癭病菌及新菠蘿灰粉蚧等。朱鳳蓮表示，自2020年起，曾多次通報提醒加強源頭管控，但未獲改善。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮指出，大陸海關多次從台灣地區輸入的番荔枝和蓮霧中截獲檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」，均依法採取退回或銷毀措施，並及時通報台灣方面，「該有害生物危及多種水果和糧食作物，對農林業生產和生態安全造成嚴重威脅。」

朱鳳蓮提到，據海關方面反映，除了大洋臀紋粉蚧，從台灣輸入的番荔枝和蓮霧中還檢出可可花癭病菌和新菠蘿灰粉蚧等有害生物，「2020年以來，大陸方面多次向台灣有關方面通報輸入水果不合格情況，提醒其加強源頭管控，但此類情況一直未得到改善。為了保護農業生產和生態安全、保護民眾的切身利益，暫停輸入台灣地區番荔枝和蓮霧，科學合理、完全正當。」

▲台灣蓮霧被檢出的新菠蘿灰粉蚧。（圖／大陸國台辦）

據了解，大陸海關總署是透過《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》聯繫渠道向台灣進行通報。自2020年起，在釋迦部分向台灣書面通報13批不合格情況，其中11批檢出大洋臀紋粉蚧，1批檢出大洋臀紋粉蚧和可可花癭病菌，1批檢出新菠蘿灰粉蚧。

蓮霧部分，向台灣書面通報6批蓮霧不合格情況，其中5批檢出大洋臀紋粉蚧，1批檢出新菠蘿灰粉蚧。朱鳳蓮表示，「這些問題台方未做任何反饋，事實說明，民進黨當局應切實負起監管責任，從源頭上解決相關問題，不要再搞政治操弄。」

▲台灣釋迦被檢出的可可花癭病菌。（圖／大陸國台辦）

對於台灣要向世貿組織提出破壞國際規則的申訴，朱鳳蓮強調，民進黨當局把事關農業生產和生態安全、民眾切身利益的必要暫停措施政治化，借機惡意抹黑大陸、煽動兩岸對立，完全別有用心，說明他們根本不想解決問題，絲毫沒有為台灣農民著想的意願，只會進一步損害台灣民眾的切身利益。