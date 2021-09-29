　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸國台辦公布蓮霧釋迦「有害生物」照片：曾提醒源頭管控未獲改善

▲大陸國台辦公布台灣蓮霧及釋迦上的「有害生物」照片。（圖／大陸國台辦）

▲大陸海關總署在台灣輸入的釋迦及蓮霧上檢出的大洋臀紋粉蚧。（圖／大陸國台辦）

記者任以芳／北京報導

大陸海關總署宣布自20日起暫停台灣釋迦及蓮霧輸入，理由為多次檢出「有害生物」，引起兩岸輿論熱議。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（29）日在例行記者會上公布「有害生物」照片，包括大洋臀紋粉蚧、可可花癭病菌及新菠蘿灰粉蚧等。朱鳳蓮表示，自2020年起，曾多次通報提醒加強源頭管控，但未獲改善。

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。2021.9.29 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮指出，大陸海關多次從台灣地區輸入的番荔枝和蓮霧中截獲檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」，均依法採取退回或銷毀措施，並及時通報台灣方面，「該有害生物危及多種水果和糧食作物，對農林業生產和生態安全造成嚴重威脅。」

朱鳳蓮提到，據海關方面反映，除了大洋臀紋粉蚧，從台灣輸入的番荔枝和蓮霧中還檢出可可花癭病菌和新菠蘿灰粉蚧等有害生物，「2020年以來，大陸方面多次向台灣有關方面通報輸入水果不合格情況，提醒其加強源頭管控，但此類情況一直未得到改善。為了保護農業生產和生態安全、保護民眾的切身利益，暫停輸入台灣地區番荔枝和蓮霧，科學合理、完全正當。」

▲大陸國台辦公布台灣蓮霧及釋迦上的「有害生物」照片。（圖／大陸國台辦）

▲台灣蓮霧被檢出的新菠蘿灰粉蚧。（圖／大陸國台辦）

據了解，大陸海關總署是透過《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》聯繫渠道向台灣進行通報。自2020年起，在釋迦部分向台灣書面通報13批不合格情況，其中11批檢出大洋臀紋粉蚧，1批檢出大洋臀紋粉蚧和可可花癭病菌，1批檢出新菠蘿灰粉蚧。

蓮霧部分，向台灣書面通報6批蓮霧不合格情況，其中5批檢出大洋臀紋粉蚧，1批檢出新菠蘿灰粉蚧。朱鳳蓮表示，「這些問題台方未做任何反饋，事實說明，民進黨當局應切實負起監管責任，從源頭上解決相關問題，不要再搞政治操弄。」

▲大陸國台辦公布台灣蓮霧及釋迦上的「有害生物」照片。（圖／大陸國台辦）

▲台灣釋迦被檢出的可可花癭病菌。（圖／大陸國台辦）

對於台灣要向世貿組織提出破壞國際規則的申訴，朱鳳蓮強調，民進黨當局把事關農業生產和生態安全、民眾切身利益的必要暫停措施政治化，借機惡意抹黑大陸、煽動兩岸對立，完全別有用心，說明他們根本不想解決問題，絲毫沒有為台灣農民著想的意願，只會進一步損害台灣民眾的切身利益。

ET快訊
快訊／威力彩27億被領走了！　3人只花800元
快訊／台中男換燈管遭220伏特電擊　命危搶救中
快訊／國道1號離奇命案！草叢驚見屍體
這天起全台變天！　各地降雨時間點出爐
國台辦公布蓮霧釋迦「有害生物」　照片曝光
洗門風？　母逼國中女兒大街下跪道歉
台大女學生控遭大牌教授騙上床！　無套疑染性病
林依晨懷孕！親曝「預產期」　孩子性別暫保密
北市運將喪母傷心自焚　妻見焦屍崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸網紅扮「病媛」撈錢！化濃妝住院擺拍　再光速痊癒

陸國台辦公布蓮霧釋迦「有害生物」照片：曾提醒源頭管控未獲改善

歐中對話曝　歐盟表態「不與台開展官方交往」：奉行一中原則

布局2035全面建成社會主義強國　習近平：加快建設世界人才中心

煤比電貴！東北大限電全城一片黑　陸官員曝供電缺口擴大持續5年

逆行嗆「你一輩子開不起藍寶堅尼」　囂張男被起底無照租車糗了

無照男開車輾斃小五童！警「不能拘留」當天釋放…原因曝家屬傻眼

中國國家電網緊急會議：保供電是最重要政治任務

大陸官員認了：煤比電貴「越發電越虧本」　專家指三大限電原因

愛國男「站蘋果店外」苦喊：支持華為　眾人搶買iPhone 13無視他

前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

東澳隧道駕駛不看燈「整排違規」　一路順暢無車他：以為自己開錯

蘇貞昌「聲嘶力竭」狂吼完成報告　藍綠女戰神眼神超殺衝突畫面曝

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

彩券行老闆「垃圾桶撿百萬得主」　中獎阿北突被告知：以為是詐騙

大陸網紅扮「病媛」撈錢！化濃妝住院擺拍　再光速痊癒

陸國台辦公布蓮霧釋迦「有害生物」照片：曾提醒源頭管控未獲改善

歐中對話曝　歐盟表態「不與台開展官方交往」：奉行一中原則

布局2035全面建成社會主義強國　習近平：加快建設世界人才中心

煤比電貴！東北大限電全城一片黑　陸官員曝供電缺口擴大持續5年

逆行嗆「你一輩子開不起藍寶堅尼」　囂張男被起底無照租車糗了

無照男開車輾斃小五童！警「不能拘留」當天釋放…原因曝家屬傻眼

中國國家電網緊急會議：保供電是最重要政治任務

大陸官員認了：煤比電貴「越發電越虧本」　專家指三大限電原因

愛國男「站蘋果店外」苦喊：支持華為　眾人搶買iPhone 13無視他

秋日登山解憂去！超夯「台北大縱走」開放報名　時間點、行程曝光

基隆湧40人排隊！麥當勞小小兵立體置物籃開賣了　他排2趟爽買4個

四叉貓打高端「二度驗抗體」猛竄25倍　網看傻：還要罰禾馨嗎

隔壁大樓車道口擺三角錐　阿北不爽「舉牌擋車打警」秒遭抱頭摔

戴維斯認將扛湖人中鋒：很OK　詹皇期待「憤怒AD」證明自己

大谷打擊熄火！連6場未開轟　皇家重砲第47轟當全壘打王

city’super百款異國咖啡買1送1！國際咖啡日超市優惠一次看

張庭夫妻爆「遭大陸重點監管」逃不回台灣！　揭機密內情：處境很危險

MINI方向燈左右燈號原廠「裝」顛倒　網友驚：這會造成車禍吧

自然療法對決西醫療法！抗癌名醫對群醫　自然療法醫師敗訴確定

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

大陸熱門新聞

23歲OL被主管拐去開房！3hrs後中毒身亡

大陸官員認了：煤比電貴「越發電越虧本」

蘋果賣爆　陸男苦喊：支持華為

無照男輾斃小五童！沒接種疫苗不用拘留

12歲女目睹母遭「後車夾殺」慘死　驚悚畫面曝

女遊塞爾維亞失聯25天　對比照超詭異

嗆「開不起藍寶堅尼」　囂張男被起底無照租車

煤比電貴！東北大限電全城一片黑　供電缺口將持續5年

中國國家電網緊急會議：保供電是最重要政治任務

陸國台辦公布蓮霧釋迦「有害生物」照片：曾提醒源頭管控未獲改善

女大生靠背假愛馬仕包！假扮名媛21天免費吃喝玩樂

17歲高中生當爸　養3年才知不是親生

女播音員美到像「億中選一」！網：根本仙女下凡

女割雙眼皮變中邪臉　丈夫提離婚

更多熱門

相關新聞

中國禁釋迦後　台灣冷凍釋迦日本網購增最多3倍

中國禁釋迦後　台灣冷凍釋迦日本網購增最多3倍

中國日前以有介殼蟲為由宣布禁止進口台灣釋迦、蓮霧，國際貿易局及外貿協會24日在東京舉辦一場冷凍釋迦推廣記者會，日媒記者和進口商首度品嚐後大讚果肉很甜。

釋迦蓮霧被禁　陸委會：九度要求技術磋商無回應

釋迦蓮霧被禁　陸委會：九度要求技術磋商無回應

力推釋迦蓮霧！農委會成立「好釋連蓮」預購平台

力推釋迦蓮霧！農委會成立「好釋連蓮」預購平台

禁水果　北京不在乎綠營操作反中牌

禁水果　北京不在乎綠營操作反中牌

瑞士國會議員反中打壓　擬進口台灣蓮霧

瑞士國會議員反中打壓　擬進口台灣蓮霧

關鍵字：

國台辦朱鳳蓮蓮霧釋迦有害生物蟲害

讀者迴響

熱門新聞

林依晨爆懷孕了！卸貨倒數「10月當新手媽咪」

江俊翰含淚出櫃！被爆「多人運動」又染毒

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

台南葬儀社老闆輕生亡　生前和解失敗遭送辦

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

人妻做直銷搞上床！狂戰20回合…夫見滿身吻痕綠炸

屏東惡男沒戴口罩暴走　徒手挖女店員眼睛

山洪爆發瞬間捲人！一家3口被沖走溺亡

寶可夢貼圖不用錢！　22組LINE貼圖免費下載

澎湖有這東西出沒　「奇癢紅疹怪病」初判出爐

韓媒曝：美國強迫台積電交出機密數據

恐怖挖眼男抓到了！超商女店員恐失明

中午截止！「AZ第2劑」符合資格者快登記　6大QA一次看

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

北市確診者中秋開車回花蓮！足跡曝光

更多

最夯影音

更多
前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...

前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...
騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面