台灣冷凍釋迦銷日本　中國禁釋迦後日人網購量「增2到3倍」

▲生鮮釋迦無法銷日，日本購買冷凍釋迦數量增。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社記者楊明珠東京26日專電

中國日前以有介殼蟲為由宣布禁止進口台灣釋迦、蓮霧，國際貿易局及外貿協會24日在東京舉辦一場冷凍釋迦推廣記者會，日媒記者和進口商首度品嚐後大讚果肉很甜。

繼今年3月中國以介殼蟲為由突然宣布禁止進口台灣鳳梨後，日前又以同理由突然宣布禁止進口台灣的釋迦和蓮霧。有日本網友表示希望趕緊把釋迦與蓮霧賣到日本，可以像台灣鳳梨在日本掀起熱潮一樣。但目前生鮮的釋迦和蓮霧還無法銷日，冷凍釋迦則可以銷日。

台貿中心東京事務所24日在東京舉行台灣冷凍釋迦記者會，邀請日媒記者、進口商、通路業者和電商前來試吃並了解台灣栽種釋迦的情況、釋迦的營養成分等。很多人都說第一次品嚐到釋迦，果肉很甜，很好吃。

台貿中心東京事務所所長陳英顯受訪時表示，台灣釋迦是「水果界的LV」，很高檔，價格貴，日本有一定的購買力，台灣暫時不追求量大，而是追求長期穩定供應。

陳英顯說，冷凍釋迦的保存期長，可以穩定供貨、上架，唯一的課題就是「買方在哪」，冷凍釋迦銷日的課題在於日本民眾對於這種「夢幻水果」認知度太低，是小眾市場，需要花時間長期經營。他期待今年度冷凍釋迦銷日的數量至少增為3倍，達15噸以上。

台灣釋迦於2018年由台東縣以冷凍食品方式進軍日本市場，這是台東區農業改良場開發「鳳梨釋迦催熟與全果冷凍」新技術，進行攝氏零下50度的急速冷凍處理保住新鮮。食用法是急速冷凍的釋迦取出後，在常溫放置（退冰）1小時後對切，用湯匙直接挖出果肉來吃。也可把釋迦切成片，有點像在吃釋迦冰沙，也可做成沙拉。

日本進口商Harawii於2019年進口台灣冷凍釋迦，公司的台籍幹部陳書偉表示，冷凍釋迦在日本的知名度較低，不過消費者回饋的意見都很正面。接下來將利用社群網路推廣，希望藉這次機會提高曝光度。

Harawii曾在日本食品展將台灣的冷凍釋迦介紹給各國買家，目前由台灣旅遊電商平台KKday日本分公司網路販賣。

KKday日本分社副社長林恭慶表示，自從日前中國禁止進口台灣釋迦後，該公司的冷凍釋迦網購數量明顯增加約2至3倍。他相信經過這場記者會後，銷售量會增加，今後將把握機會，舉辦優惠折扣等促銷活動。

林恭慶認為，冬季台灣的水果中，釋迦很好吃，希望銷售量能成長到5倍左右，這樣也可幫助台灣釋迦果農解決眼前的問題。

日本台灣商會聯合總會名譽會長陳五福今年3月大量進口台灣金鑽鳳梨，為鳳梨農貢獻許多心力。他表示，釋迦在日本的認知度等還不夠，會盡量團結僑界、商界的力量一起支持台灣農民，推廣台灣釋迦銷日。

他說，冷凍釋迦別有風味，但還是生鮮的釋迦好吃，希望台灣的生鮮釋迦能早日銷到日本。