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台灣冷凍釋迦銷日本　中國禁釋迦後日人網購量「增2到3倍」

▲▼東森購物東森農場列車今天全員開拔到台東鹿野高台熱氣球嘉年華現場，在台東縣長饒慶鈴及主持人熱情叫賣下，強力促銷台東黑纖米、源天然米、大目釋迦等台東在地農特產品。（圖／記者湯興漢攝）

▲生鮮釋迦無法銷日，日本購買冷凍釋迦數量增。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社記者楊明珠東京26日專電

中國日前以有介殼蟲為由宣布禁止進口台灣釋迦、蓮霧，國際貿易局及外貿協會24日在東京舉辦一場冷凍釋迦推廣記者會，日媒記者和進口商首度品嚐後大讚果肉很甜。

繼今年3月中國以介殼蟲為由突然宣布禁止進口台灣鳳梨後，日前又以同理由突然宣布禁止進口台灣的釋迦和蓮霧。有日本網友表示希望趕緊把釋迦與蓮霧賣到日本，可以像台灣鳳梨在日本掀起熱潮一樣。但目前生鮮的釋迦和蓮霧還無法銷日，冷凍釋迦則可以銷日。

台貿中心東京事務所24日在東京舉行台灣冷凍釋迦記者會，邀請日媒記者、進口商、通路業者和電商前來試吃並了解台灣栽種釋迦的情況、釋迦的營養成分等。很多人都說第一次品嚐到釋迦，果肉很甜，很好吃。

台貿中心東京事務所所長陳英顯受訪時表示，台灣釋迦是「水果界的LV」，很高檔，價格貴，日本有一定的購買力，台灣暫時不追求量大，而是追求長期穩定供應。

陳英顯說，冷凍釋迦的保存期長，可以穩定供貨、上架，唯一的課題就是「買方在哪」，冷凍釋迦銷日的課題在於日本民眾對於這種「夢幻水果」認知度太低，是小眾市場，需要花時間長期經營。他期待今年度冷凍釋迦銷日的數量至少增為3倍，達15噸以上。

台灣釋迦於2018年由台東縣以冷凍食品方式進軍日本市場，這是台東區農業改良場開發「鳳梨釋迦催熟與全果冷凍」新技術，進行攝氏零下50度的急速冷凍處理保住新鮮。食用法是急速冷凍的釋迦取出後，在常溫放置（退冰）1小時後對切，用湯匙直接挖出果肉來吃。也可把釋迦切成片，有點像在吃釋迦冰沙，也可做成沙拉。

日本進口商Harawii於2019年進口台灣冷凍釋迦，公司的台籍幹部陳書偉表示，冷凍釋迦在日本的知名度較低，不過消費者回饋的意見都很正面。接下來將利用社群網路推廣，希望藉這次機會提高曝光度。

Harawii曾在日本食品展將台灣的冷凍釋迦介紹給各國買家，目前由台灣旅遊電商平台KKday日本分公司網路販賣。

KKday日本分社副社長林恭慶表示，自從日前中國禁止進口台灣釋迦後，該公司的冷凍釋迦網購數量明顯增加約2至3倍。他相信經過這場記者會後，銷售量會增加，今後將把握機會，舉辦優惠折扣等促銷活動。

林恭慶認為，冬季台灣的水果中，釋迦很好吃，希望銷售量能成長到5倍左右，這樣也可幫助台灣釋迦果農解決眼前的問題。

日本台灣商會聯合總會名譽會長陳五福今年3月大量進口台灣金鑽鳳梨，為鳳梨農貢獻許多心力。他表示，釋迦在日本的認知度等還不夠，會盡量團結僑界、商界的力量一起支持台灣農民，推廣台灣釋迦銷日。

他說，冷凍釋迦別有風味，但還是生鮮的釋迦好吃，希望台灣的生鮮釋迦能早日銷到日本。

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