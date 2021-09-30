中禁台釋迦蓮霧！農委會提11月WTO例會處理　曝「資料準備好了」

▲陳駿季30日出席行政院會後記者會。（圖／翻攝自YouTube／行政院開麥啦-2）

記者蘇晏男／台北報導

中國20日起片面禁台灣釋迦及蓮霧進口，農委會主委陳吉仲揚言，若中方相關單位對我方循正式管道（指「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台）要求諮商沒正面回應，10月1日將向世貿組織（WTO）提出爭端解決控訴；但今（30）日期限到期，中方9度「已讀不回」，農委會又改稱11月尋求WTO食品安全檢驗跟動植物防疫檢疫（SPS）例行會議解決。對於兩者時間差，農委會副主委陳駿季表示，這不像一般在國內法院，你要提告時就按一個鈴就開始；但他也說相關要提交的資料都已經準備好了。

陳駿季30日在行政院會後記者會上被問到，中國禁止鳳梨、釋迦的事情，之前是說如果中方沒有回應的話，10月會向WTO提出解決方式，但今早又說，到11月WTO檢疫會議才會提出，為什麼會有1個月時差？這中間如有意外還會再提嗎？

陳駿季表示，農委會初步回應是，因為農產品檢疫問題基本上是技術問題，就應該在技術平台上協商，當初有提到如果（中國）不進入協商，因為是一個農產貿易的機制，而WTO有一個機制，所以那時候如果雙邊不能談的時候，是希望透過WTO的規範跟機制，去處理貿易爭端。

陳駿季表示，先說明，WTO在處理農產貿易紛爭時，大概都會先從食品安全檢驗跟動植物防疫檢疫，簡稱SPS的例行會議去提案，再做處理；如果不行的話，才會有進一步各相關會議場合，農委會會去表達相關議題，然後第三階段才會進到WTO解決紛爭的系統。

陳駿季強調，「它大概有不同的層次」，不像一般在國內法院，你要提告時就按一個鈴就開始。

陳駿季也說，SPS本身會議不是隨時召開，是有例行會議，而最近一次是在11月初，而10月中旬之前就要提交相關提案，所以當初農委會主張時，就是10會開始，「這部分資料我們都已經準備好了」，所以配合SPS會議，應該會在10月中提案，11月初才會去處理。