　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

乾式清潔機　維護釋迦高品質

▲最新款輸送帶乾式清潔機。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲最新款輸送帶乾式清潔機。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

有關29日國台辦再度指稱釋迦及蓮霧輸入檢驗有害物質，台東縣長饒慶鈴表示，不論外銷或內銷，維持良好的果品品質，符合各國外銷相關法規和標準，是做生意的不二法則，縣府自年初即補助各釋迦產銷班及合作社購置109台空壓機，未來將與改良場合作補助農民添購最新輸送帶式的乾式清潔機，才能確保果品安全及品質。也希望中央農委會協助將相關不合格釋迦的批號等詳盡資料提供縣府，縣府將從源頭管理做起，持續追蹤並改進不合格的集貨包裝場。

饒慶鈴表示，台東縣政府在今年初即請農業處提撥預算，補助全縣各釋迦產銷班及合作社購置109台空壓機，每台最高可申請新台幣7000元補助。另外，28日饒慶鈴即特別率領王志輝副縣長、農業處許家豪處長、台東農產公司吳柏成總經理等，至台東區農業改良場拜會陳信言場長，討論如何持續加強鳳梨釋迦粉介殼蟲零檢出的方法，台東農改場場長陳信言介紹了農改場自行研發的粉介殼蟲清除機械，並表示輸送帶式的乾式清潔機能有效清除粉介殼蟲，並能提升鳳梨釋迦出口品質及競爭力方面，饒慶鈴也當場請農業處著手研擬補助包裝場採購的可行性。

根據農委會提供資料，鳳梨釋迦外銷在今年6月28日前收到13件不合格介殼蟲案件，請農委會將詳盡資料提供縣府不合格殼蟲案件釋迦的批號，台東縣府將積極地提供精進措施，且持續追蹤並改進不合格之集貨包裝場，以符合中國大陸對於介殼蟲規定。縣長饒慶鈴表示，縣府對於外銷及內銷巿場仍持續爭取絕不放棄，對於有害生物問題，縣府一定力挺農民，做台東農民最堅強的後盾，並展開全面性的行動策略，幫助農民渡難關。

►身上有這種香氣，桃花多到趕不走

ET快訊
資生堂千金列30條件審核老公！婚前簽「財產分開制」
江俊翰否認三度吸毒　前男友揭關鍵證據打臉
好食券擬推「晚鳥優惠」　網怒：早綁卻被耍
那對夫妻Nico收「18萬卡費」嚇死！　老公差點被逐出家門
2交警口交影片瘋傳！　警政署回應了
快訊／林依晨懷孕　親自首發聲了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

民進黨台東縣黨部接地氣　「女性政治下午茶」恢復舉辦

台東移民署深入社區宣導　「防範非洲豬瘟」及「振興五倍券」

部立台東醫院精神科日間病房　重新啟用採半開放式管理

愛心計程車隊成軍　65歲↑長者+身障朋友持台東卡享優惠

單親4歲男童走失哭喊「我要找奶奶」　警拍照沿路走訪助返家

頭份市後庄非營利幼兒園啟用　「築巢」概念設計打造獨特風貌

乾式清潔機　維護釋迦高品質

前瞻產業發展論壇　黃偉哲盼藉南科及沙崙雙引擎打造南方新矽谷

「愛購台東」再出發　消費滿額抽油電汽車等百萬豪禮

振興在地糕餅產業　「自由女神」助攻宣傳台中購物節

前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

句句戳心！老師「說過的那些話」 上周教到哪、管秩序被無視發飆

東澳隧道駕駛不看燈「整排違規」　一路順暢無車他：以為自己開錯

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

進口車停社區大樓「遭磁磚砸毀」 原車價700萬起跳！管委會：賠2萬

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

民進黨台東縣黨部接地氣　「女性政治下午茶」恢復舉辦

台東移民署深入社區宣導　「防範非洲豬瘟」及「振興五倍券」

部立台東醫院精神科日間病房　重新啟用採半開放式管理

愛心計程車隊成軍　65歲↑長者+身障朋友持台東卡享優惠

單親4歲男童走失哭喊「我要找奶奶」　警拍照沿路走訪助返家

頭份市後庄非營利幼兒園啟用　「築巢」概念設計打造獨特風貌

乾式清潔機　維護釋迦高品質

前瞻產業發展論壇　黃偉哲盼藉南科及沙崙雙引擎打造南方新矽谷

「愛購台東」再出發　消費滿額抽油電汽車等百萬豪禮

振興在地糕餅產業　「自由女神」助攻宣傳台中購物節

見貓倒地0反應超心急　下秒「怒瞪報平安」她氣笑：X！眼淚還來

長榮摘SKYTRAX九項殊榮　再度蟬聯全球十大最佳航空

民進黨台東縣黨部接地氣　「女性政治下午茶」恢復舉辦

全力拚戰已成習慣　藍寅倫：受傷懊悔也沒用

全運／新北市2比0退台南市創歷史闖決賽　靠戰術和溝通問鼎首冠

幼貓突大哭！二哈怕被誤會是惡霸　委屈「斜眼狂瞄」笑翻百萬網

【廣編】永豐DAWHO突破百萬數位帳戶　品味生活家直播分享房市及理財新觀點

工作臨時折返撞見「老婆恩愛中」　他綠炸崩潰狂吼！抓姦片曝光

你有領到嗎？受僱員工去年總薪資平均 75.7萬元　年增1.1萬

桃園人別噴錢！10月交通大執法抓4違規　科技開罰重點路口一次看

日本達人演繹「忍者就寢法」　腳夾棉被後空翻...人瞬間消失！

地方熱門新聞

即／高雄港驚傳貨櫃倒塌！誇張畫面曝

台南工寮大火　消防14車29人搶救

路邊停白線一周開6罰單惹民怨

綠能蟑螂爆多！彰檢設打擊平台　廠商：順多了

環保蟑螂車載滿營建垃圾夜衝　拒盤檢推倒女警

母語也是很好的國防

南投青年宅一期動土　在地年輕人：一定要去排抽籤

快30分鐘！彰化客運19路發車了

劉櫂豪爭取普悠瑪台東=台北「日加2班次」

愛河24小時內2浮屍「河水恐怖轉紅」　環保局回應了

天后宮全國首件縣有土地依國產法贈與

紅疹怪病襲澎湖！在地人首遇全家都中標

屏東五倍券再加碼　推8萬8888份屏東券

內埔不動產交易爆量　400坪住宅區土地法拍　

更多熱門

相關新聞

限電！台商「提前放員工十一長假」

限電！台商「提前放員工十一長假」

大陸實行「限電促施」，不只大陸企業受影響，台商大本營東莞、昆山、蘇州大受衝擊，部分台企提早讓員工休大陸的「十一長假」。未來，國台辦方面對於台商是否有相關協助？大陸國台辦朱鳳蓮今（29日）表示，國家電網公司等主要電力企業已經表示，將全力以赴打好電力保供攻堅戰，最大可能避免出現拉閘限電的情況。

她的名字「封殺」台灣水果？

她的名字「封殺」台灣水果？

台灣申請加入CPTPP　國台辦：不構成先例

台灣申請加入CPTPP　國台辦：不構成先例

陸國台辦公布蓮霧釋迦「有害生物」照片：曾提醒源頭管控未獲改善

陸國台辦公布蓮霧釋迦「有害生物」照片：曾提醒源頭管控未獲改善

中國禁釋迦後　台灣冷凍釋迦日本網購增最多3倍

中國禁釋迦後　台灣冷凍釋迦日本網購增最多3倍

關鍵字：

釋迦 國台辦 介殼蟲

讀者迴響

熱門新聞

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

四叉貓打高端「二度驗抗體」猛竄25倍！

林依晨爆懷孕了！卸貨倒數「10月當新手媽咪」

江俊翰含淚出櫃！被爆「多人運動」又染毒

恐怖挖眼男抓到了！超商女店員恐失明

台南葬儀社老闆輕生亡　生前和解失敗遭送辦

27億威力彩得主是3位年輕人！民營企業上班　「開心到頭昏」沒規劃下一步

林依晨證實懷孕！親曝「確切預產期」

人妻做直銷搞上床！狂戰20回合…夫見滿身吻痕綠炸

屏東惡男沒戴口罩暴走　徒手挖女店員眼睛

中午截止！「AZ第2劑」符合資格者快登記　6大QA一次看

遭惡男戳雙眼痛毆恐失明　女店員慘況曝

快訊／鈕承澤確定要關了！

寶可夢貼圖不用錢！　22組LINE貼圖免費下載

更多

最夯影音

更多
前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...

前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...
騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面