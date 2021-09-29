乾式清潔機　維護釋迦高品質

▲最新款輸送帶乾式清潔機。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

有關29日國台辦再度指稱釋迦及蓮霧輸入檢驗有害物質，台東縣長饒慶鈴表示，不論外銷或內銷，維持良好的果品品質，符合各國外銷相關法規和標準，是做生意的不二法則，縣府自年初即補助各釋迦產銷班及合作社購置109台空壓機，未來將與改良場合作補助農民添購最新輸送帶式的乾式清潔機，才能確保果品安全及品質。也希望中央農委會協助將相關不合格釋迦的批號等詳盡資料提供縣府，縣府將從源頭管理做起，持續追蹤並改進不合格的集貨包裝場。

饒慶鈴表示，台東縣政府在今年初即請農業處提撥預算，補助全縣各釋迦產銷班及合作社購置109台空壓機，每台最高可申請新台幣7000元補助。另外，28日饒慶鈴即特別率領王志輝副縣長、農業處許家豪處長、台東農產公司吳柏成總經理等，至台東區農業改良場拜會陳信言場長，討論如何持續加強鳳梨釋迦粉介殼蟲零檢出的方法，台東農改場場長陳信言介紹了農改場自行研發的粉介殼蟲清除機械，並表示輸送帶式的乾式清潔機能有效清除粉介殼蟲，並能提升鳳梨釋迦出口品質及競爭力方面，饒慶鈴也當場請農業處著手研擬補助包裝場採購的可行性。

根據農委會提供資料，鳳梨釋迦外銷在今年6月28日前收到13件不合格介殼蟲案件，請農委會將詳盡資料提供縣府不合格殼蟲案件釋迦的批號，台東縣府將積極地提供精進措施，且持續追蹤並改進不合格之集貨包裝場，以符合中國大陸對於介殼蟲規定。縣長饒慶鈴表示，縣府對於外銷及內銷巿場仍持續爭取絕不放棄，對於有害生物問題，縣府一定力挺農民，做台東農民最堅強的後盾，並展開全面性的行動策略，幫助農民渡難關。