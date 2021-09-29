知本兒童公園開工　饒慶鈴：2年內要蓋9座親子公園

▲▼台東縣長饒慶鈴參加知本里新建兒童公園舉行開工祈福儀式。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府將在台東市知本里新建兒童公園，29日舉行開工祈福儀式，縣長饒慶鈴表示，提供孩童充足安全的遊戲空間是縣府的目標，預計2年內在台東新建6座、整建3座親子公園。



台東市目前有台東體育場、採用北歐遊具的東海運動公園、蛋糕公園等兒童遊戲環境，有感於親子活動空間仍不足及部分設施老舊，縣府盤點現有資源，向中央爭取約1億2千萬經費，新建及整建兒童公園。

除了29日開工的知本公園，還有與史前館合作在康樂站前幸福國宅旁打造全齡遊憩環境、在體育場與台東大學周邊擴建兒童運動公園、整建蛋糕公園；另也協助鄉鎮公所爭取約7,500萬經費，送中央部會審查中，預計在鹿野鄉及金峰鄉新建兒童公園、成功鎮打造複合型態公園，另整建關山親水公園及卑南鄉泰安公園，為台東營造更多自然風格的親子活動空間。

▲知本公園鄰近知本火車站，周邊以住宅區為主，面積約為0.2公頃。



建設處指出，知本公園鄰近知本火車站，周邊以住宅區為主，公園面積約為0.2公頃，目前基地西側僅有汙水下水道抽水站使用中，縣府為使基地活化、增加居民活動的公園綠地，利用現有空地打造一座以兒童為主、全齡為輔的自然風格兒童公園，具健全服務設施的社區型鄰里公園。



知本公園規劃以自然風格為主題，全案基地無橡膠地墊，採細礫石當緩衝材料力求基地透水及保水，設置環抱式山丘搭配磨石子溜滑梯，另配置可促進兒童大肌肉發展的攀爬架、多高度單槓、雙槓，適合大人小孩一起玩，並有變化型式的平衡木提供幼兒發展前庭覺，植栽部分除保留原有大樹並新種植19棵喬木。