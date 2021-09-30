　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸限電停產遇水泥業旺季　業者：散裝水泥3000元／噸，有錢買不到

▲水泥廠,水泥,工人。（圖／CFP）

▲大陸多地採取限電停產措施，導致水泥業價格飆漲。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸部分地區採取限電停產的措施，連帶影響不少產業運行。數據顯示，有11個省份對水泥業採取或即將採取限電限產要求，這11個省份產能佔大陸全境比重高達50%，為史上首見。浙江一名水泥經銷業者表示，部分地區的P.O42.5散裝水泥均價已經超過了700元人民幣／噸（約3000元新台幣／噸），「即使這樣，有錢還不一定能拿到貨，有些廠子就直接停產了。」

▲水泥廠,水泥。（圖／CFP）

▲部分水泥廠因限電措施，庫存降低致價格水漲船高。（圖／CFP）

《二十一世紀經濟報導》稱，遼寧某地一家水泥生產企業負責人指出，最初是下午4時到晚上8時限電，隨後要求配合的時間段越來越多，「現在基本上從中午一點開始，員工就可以下班回家了，從9月10日開始，已經收到十幾份限電通知。」

該負責人提到，限電力度不斷加強，主要是實施範圍一直沒有變，「都是水泥、鋼鐵、有色金屬這些高能耗行業，本是行業旺季，現在廠裡一半工人都已經提前放國慶假了。」

▲水泥廠,水泥,工人。（圖／CFP）

▲業內人士透露，大陸多地出現排長龍買水泥的場景。（圖／CFP）

面對電煤供應短缺的現象，停售、漲價成為大陸水泥生產企業的選項之一。某水泥業負責人陳立平（化名）表示，煤炭價格高漲加上供應緊張，企業就不敢走量生產，擔心會增收不增利，導致年底達不到業績目標，「庫存一下子被拉得很低，成本傳遞之後，價格自然水漲船高。」

陳立平指出，水泥行業從9月進入銷售旺季，一般會預留十天的庫存，限電限產之後，庫存一兩天就消耗完了，基本處於即產即銷或無貨供應的局面，「生產跟不上，拉貨的在門口排隊，工廠只能停售部分品種的水泥產品，優先保證大客戶供應。」

據了解，大陸水泥基本上為本土生產及使用，限電限產力度較大的地區，價格漲幅最高。截至9月 24日止，長三角、川渝、兩湖、雲貴地區水泥價格7月底開始的漲幅均超過200元（人民幣，下同）。業內人士表示，多地都出現排長龍買水泥的壯觀場景，有經銷商最高報價每噸超過千元，有關係的經銷商則想方設法囤貨。

中國水泥協會執行會長孔祥忠提到，雙控的目的是要提高綠色能源比重，促使企業進行結構調整和轉型升級，「有些地方對雙控理解不夠，在考核時點到來之際層層加碼政策，採取比較猛的措施來限制能源消費增長。目前，不少水泥企業的正常生產都受到了影響，這不是雙控的目的。」

孔祥忠表示，一些水泥龍頭企業在全國都有布局，正透過調配各區產能來保證市場供應，平抑局部地區價格過快上漲，「短期來看，煤炭漲價抵消掉水泥企業大部分利潤，限電讓企業被動減產，水泥價格或將繼續上漲。」

►貴婦愛穿的「超平價好貨」

ET快訊
代駕遭2車「夾殺」29歲男慘死　女友、父親忍痛認屍
Toyz家藏200顆大麻煙彈　老司機曝「賺爆」行情
快訊／機師居檢「偷吃空姐」　華航懲處出爐
印度神童曝「雙星相合」恐怖時間點！　災難降臨全球難躲
快訊／北市信義區步道　驚見「男上吊亡」！
挖眼男嗆「我有免死金牌」最多關5年！　精神科醫曝無奈
鄭爽突PO「前男友激戰小三床照」！　辣嗆：還有高清版
「打BNT原液」增3人住院！　男大生心跳飆120、手臂不舉
《天堂W》11/4上市！台灣第一波　全球已千萬人預約

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸前高官：高考英語應考慮改「非必考」　甚至是變成「選修課」

河南驚傳直升機失事「撞地墜毀」飛行員死亡　現場照片曝光

陸限電停產遇水泥業旺季　業者：散裝水泥3000元／噸，有錢買不到

1個月叫外賣狂吃12次！24歲男腹痛掛急診　體內全是濃稠牛奶血

大陸前國台辦副主任鄭柵潔　升任安徽省委書記

孟晚舟「衣櫃深不可測」一文看　紅裙、玫瑰有內涵…網一面倒盛讚

窮男「公廁為家」娶妻生子！一家三口「睡尿盆旁」住了5年

8000港警進駐「十一」慶祝會場　配胡椒球手槍可癱瘓目標15分鐘

大陸本土+6全在哈爾濱　「廈門清零」為本輪疫情首次

她第一次上私人瑜珈課！教練激烈一壓　「啪一聲」大腿粉碎性骨折

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

澎湖怪病兇手找到了！是毛毛蟲 「體毛隨風飄」眾人齊癢診所爆滿

3方法挑戰《魷魚遊戲》亡命椪糖 「口水秘技」竟GG！結局全相反

陸果粉「喪屍狂奔」搶iPhone 13　擠爆百貨！網曝：為了優惠活動

包裹滿出來！超商外「堆出3座山」　爆倉畫面網友看傻：根本物流中心

陸前高官：高考英語應考慮改「非必考」　甚至是變成「選修課」

河南驚傳直升機失事「撞地墜毀」飛行員死亡　現場照片曝光

陸限電停產遇水泥業旺季　業者：散裝水泥3000元／噸，有錢買不到

1個月叫外賣狂吃12次！24歲男腹痛掛急診　體內全是濃稠牛奶血

大陸前國台辦副主任鄭柵潔　升任安徽省委書記

孟晚舟「衣櫃深不可測」一文看　紅裙、玫瑰有內涵…網一面倒盛讚

窮男「公廁為家」娶妻生子！一家三口「睡尿盆旁」住了5年

8000港警進駐「十一」慶祝會場　配胡椒球手槍可癱瘓目標15分鐘

大陸本土+6全在哈爾濱　「廈門清零」為本輪疫情首次

她第一次上私人瑜珈課！教練激烈一壓　「啪一聲」大腿粉碎性骨折

婚前優點變缺點！他抱怨無法忍受老婆「這1點」　網打臉：你該娶和尚

陸前高官：高考英語應考慮改「非必考」　甚至是變成「選修課」

湖人目標成「最好快攻球隊」　衛少速度驚豔主帥！宰制首次訓練

10款「牛仔單品」穿上就是潮！腰間挖洞微性感、Off-White隕石坑太另類

藍鳥勝洋基保住外卡希望　紅襪優勢不在！水手僅差0.5場勝差

大陸男網紅「奶音撒嬌吃桃桃」GG了！慘遭永久封殺　崩潰求饒：原諒我

緊鄰大安捷運站！北市蛋黃區52坪「8房3衛」無人屋　拍賣底價曝

快訊／「女戰神」陳玉珍再出招！　搬行軍床守立院議場大門

呂彥青VS布雷克　運彩開盤看好統一獅

饒慶鈴請中央提供蟲害釋迦批號溯源　增購農改場研發清潔機

網紅家家小可愛彈開...露點、形狀被看光　同行爆「她自己解掉」：是女生都知道會噴開

大陸熱門新聞

叫外賣狂吃12次　24歲男牛奶血

她第一次瑜珈　啪一聲大腿骨折

蚊子叮長7cm包　切開狂噴噁臭膿汁

窮男定居公廁娶妻生子！一家三口住了5年

女大生靠背假愛馬仕包！假扮名媛21天免費吃喝玩樂

最正農村女教師真面目現形　網怒轟：真美但吐了

陸國台辦公布蓮霧釋迦「有害生物」照片：曾提醒源頭管控未獲改善

解放軍戰略核潛艇模型現身珠海航展 可攜帶12枚核彈頭洲際飛彈

網傳2女大生被拖進男生宿舍輪流性侵　真相曝光

李子柒消失2個多月首發聲！自爆停更原因

孟晚舟衣櫃深不可測一文看　紅裙、玫瑰有內涵

人魔效仿A片花3年挖地洞！鎖鐵鏈性侵16歲少女24天

17歲高中生當爸　養3年才知不是親生

23歲OL被主管拐去開房！3hrs後中毒身亡

更多熱門

相關新聞

中國缺電若遇反聖嬰恐更慘　外媒曝3解法

中國缺電若遇反聖嬰恐更慘　外媒曝3解法

中國大陸佔GDP超過3分之2以上的至少20個省份與地區宣布限電，而美國國家氣象局預估，今年冬季有7到8成機率發生反聖嬰現象，如果大陸冬天酷寒加劇將造成電力需求與燃料價格飆升，缺電情況恐進一步惡化。對此，彭博社報導提出三種政策選擇。

湖南推火電交易浮動方案 廣東發電業者：機組全開每天虧上百萬

湖南推火電交易浮動方案 廣東發電業者：機組全開每天虧上百萬

限電！台商「提前放員工十一長假」

限電！台商「提前放員工十一長假」

大限電　深圳、廣東暫停「十一」燈光秀

大限電　深圳、廣東暫停「十一」燈光秀

網傳拉閘限電是北京在「下大棋」 陸官媒圍剿：反智論調亂帶節奏

網傳拉閘限電是北京在「下大棋」 陸官媒圍剿：反智論調亂帶節奏

關鍵字：

限電電網崩潰缺電停電製造業水泥

讀者迴響

熱門新聞

Toyz超辣網紅女友被起底！　男友販毒後發文被灌爆

國籍航空副機師「居檢偷情」睡空姐　親密畫面曝光

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

Toyz被藥頭咬出！住處找到200顆大麻

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

Toyz被羈押上警車　友人火速籌40萬替同夥交保

Toyz涉販毒…前員工曝離職原因

8年級竄出大量躺平族！「不婚不生」放棄抵抗

比基尼辣妹互毆「奶子掉出來」仍繼續打

阿嬤忘付「30元青蔥」被銬進警局　果菜行黑歷史被曝光

即／LOL前世界冠軍Toyz驚傳販毒　遭台中地檢署聲押

過橋嗎？5尊「邪笑惡煞」擋盡頭

美國強開台積電！　限11月8日前交出最高機密＋客戶名單

Toyz和妹子約泡湯　蒙眼磨身體黑歷史挨轟

Toyz曾關心他「來一口助眠」　謝和弦認兄弟：自己人

更多

最夯影音

更多
LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押
女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面