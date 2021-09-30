陸限電停產遇水泥業旺季　業者：散裝水泥3000元／噸，有錢買不到

▲大陸多地採取限電停產措施，導致水泥業價格飆漲。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸部分地區採取限電停產的措施，連帶影響不少產業運行。數據顯示，有11個省份對水泥業採取或即將採取限電限產要求，這11個省份產能佔大陸全境比重高達50%，為史上首見。浙江一名水泥經銷業者表示，部分地區的P.O42.5散裝水泥均價已經超過了700元人民幣／噸（約3000元新台幣／噸），「即使這樣，有錢還不一定能拿到貨，有些廠子就直接停產了。」

▲部分水泥廠因限電措施，庫存降低致價格水漲船高。（圖／CFP）

《二十一世紀經濟報導》稱，遼寧某地一家水泥生產企業負責人指出，最初是下午4時到晚上8時限電，隨後要求配合的時間段越來越多，「現在基本上從中午一點開始，員工就可以下班回家了，從9月10日開始，已經收到十幾份限電通知。」

該負責人提到，限電力度不斷加強，主要是實施範圍一直沒有變，「都是水泥、鋼鐵、有色金屬這些高能耗行業，本是行業旺季，現在廠裡一半工人都已經提前放國慶假了。」

▲業內人士透露，大陸多地出現排長龍買水泥的場景。（圖／CFP）

面對電煤供應短缺的現象，停售、漲價成為大陸水泥生產企業的選項之一。某水泥業負責人陳立平（化名）表示，煤炭價格高漲加上供應緊張，企業就不敢走量生產，擔心會增收不增利，導致年底達不到業績目標，「庫存一下子被拉得很低，成本傳遞之後，價格自然水漲船高。」

陳立平指出，水泥行業從9月進入銷售旺季，一般會預留十天的庫存，限電限產之後，庫存一兩天就消耗完了，基本處於即產即銷或無貨供應的局面，「生產跟不上，拉貨的在門口排隊，工廠只能停售部分品種的水泥產品，優先保證大客戶供應。」

據了解，大陸水泥基本上為本土生產及使用，限電限產力度較大的地區，價格漲幅最高。截至9月 24日止，長三角、川渝、兩湖、雲貴地區水泥價格7月底開始的漲幅均超過200元（人民幣，下同）。業內人士表示，多地都出現排長龍買水泥的壯觀場景，有經銷商最高報價每噸超過千元，有關係的經銷商則想方設法囤貨。

中國水泥協會執行會長孔祥忠提到，雙控的目的是要提高綠色能源比重，促使企業進行結構調整和轉型升級，「有些地方對雙控理解不夠，在考核時點到來之際層層加碼政策，採取比較猛的措施來限制能源消費增長。目前，不少水泥企業的正常生產都受到了影響，這不是雙控的目的。」

孔祥忠表示，一些水泥龍頭企業在全國都有布局，正透過調配各區產能來保證市場供應，平抑局部地區價格過快上漲，「短期來看，煤炭漲價抵消掉水泥企業大部分利潤，限電讓企業被動減產，水泥價格或將繼續上漲。」