　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

湖南推火電交易浮動方案　廣東發電業者：機組全開每天虧上百萬

▲江蘇徐州徐塘發電廠。（圖／CFP）

▲江蘇徐州徐塘火力發電廠。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸湖南一份《電力市場燃煤火電交易價格浮動機制試行方案》的文件昨（28）日在陸網瘋傳。該份文件指出，售電公司在批發市場的購電均價上浮（均價差大於0）時，上浮價差應全額傳導至代理的電力用戶，方案從今（2021）年10月起實施。對此，湖南省發改委今（29）日證實確有該份文件，不過，浮動價格將針對企業，不涉及民生用電。

▲湖南發改委推出《電力市場燃煤火電交易價格浮動機制試行方案》。（圖／翻攝極目新聞）

▲湖南發改委推出《電力市場燃煤火電交易價格浮動機制試行方案》。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，方案提出的工作目標稱，在確定電力市場交易基準價格的基礎上，引入燃煤火電企業購煤價格作為參數，按一定週期聯動調整交易價格上限，建立與煤炭價格聯動的燃煤火電市場交易價格上限浮動機制，合理體現發電、用電成本，降低市場風險。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強表示，這份文件只針對湖南省內的工商業用戶，而且定價機制只適用於市場化交易的電力部分，「在此輪限電中，湖南首調定價機制，對於其他省份也有示範意義。這意味著在目前用電緊張的情況，可以改動定價機制允許電價更靈活的反映煤炭價格，隨之上浮。不過文件也說明，雖然允許電價按隨煤價上浮，但仍不能超過國家規定。」

▲京杭大運河,運煤船隊,電煤,電煤裝運場。（圖／CFP）

▲河北滄州黃驊港電煤裝運場。（圖／CFP）

此外，大陸官方將這輪大規模缺電的情況歸咎於「沿海省市疫後經濟復蘇強勁，電力需求快速增長」及「煤炭價格大漲，煤炭供應緊張，火電企業虧損，發電出力不足。」

大陸國家電網數據顯示，2021年上半年，國家電網經營區內每月用電量同比快速增長，6個月累計全社會用電量比2020年同期增長15.83%，比2019年同期也增長14.97%。同時，部分省市發電能力下降肇因於天然氣、煤炭價格高漲，資源供應緊張，上網電價維持不變得其情況下，火電企業大範圍虧損，發電積極性不高，停機檢修機組明顯增多。

廣東一家發電企業負責人透露，現在每發一度電就要虧損七八分，「如果機組全開，電廠一天虧損上百萬元人民幣。」限電情況嚴重的東北地區也有火電廠業者表示，「以電煤採購價每噸1080元（人民幣，下同）為例，火電廠每發一度電就要虧損一角二分，每個月發電10億度，就要虧損1.2億元。」

►身上有這種香氣，桃花多到趕不走

ET快訊
資生堂千金列30條件審核老公！婚前簽「財產分開制」
江俊翰否認三度吸毒　前男友揭關鍵證據打臉
好食券擬推「晚鳥優惠」　網怒：早綁卻被耍
那對夫妻Nico收「18萬卡費」嚇死！　老公差點被逐出家門
2交警口交影片瘋傳！　警政署回應了
快訊／林依晨懷孕　親自首發聲了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

解放軍戰略核潛艇模型現身珠海航展　可攜帶12枚核彈頭洲際飛彈

李子柒「消失2個多月」首發聲：做好每個作品…曾PO報警照引熱議

陸展開新冠疫苗「第三劑」接種　第一階段先鎖定「高風險人群」

12歲童洗澡觸電！背部燒焦趴地慘死　爺爺一碰手麻：水有電

湖南推火電交易浮動方案　廣東發電業者：機組全開每天虧上百萬

網傳2女大生被拖進男宿「輪流性侵」…叫聲驚動師生　真相曝光

5歲童被蚊子叮長7cm包　切開噴「40毫升噁臭膿汁」差點終身殘疾

車用晶片缺爆！陸車商「原價搶收中古車」　鎖定賓士、BMW 兩車款

陸「百強房企」光耀集團破產　負債730億老董出逃香港被懸賞通緝

任正非：要把北美研究所轉成人才招聘所　吸引「高鼻子」來中國

前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

句句戳心！老師「說過的那些話」 上周教到哪、管秩序被無視發飆

東澳隧道駕駛不看燈「整排違規」　一路順暢無車他：以為自己開錯

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

進口車停社區大樓「遭磁磚砸毀」 原車價700萬起跳！管委會：賠2萬

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

解放軍戰略核潛艇模型現身珠海航展　可攜帶12枚核彈頭洲際飛彈

李子柒「消失2個多月」首發聲：做好每個作品…曾PO報警照引熱議

陸展開新冠疫苗「第三劑」接種　第一階段先鎖定「高風險人群」

12歲童洗澡觸電！背部燒焦趴地慘死　爺爺一碰手麻：水有電

湖南推火電交易浮動方案　廣東發電業者：機組全開每天虧上百萬

網傳2女大生被拖進男宿「輪流性侵」…叫聲驚動師生　真相曝光

5歲童被蚊子叮長7cm包　切開噴「40毫升噁臭膿汁」差點終身殘疾

車用晶片缺爆！陸車商「原價搶收中古車」　鎖定賓士、BMW 兩車款

陸「百強房企」光耀集團破產　負債730億老董出逃香港被懸賞通緝

任正非：要把北美研究所轉成人才招聘所　吸引「高鼻子」來中國

長榮摘SKYTRAX九項殊榮　再度蟬聯全球十大最佳航空

民進黨台東縣黨部接地氣　「女性政治下午茶」恢復舉辦

全力拚戰成為習慣　藍寅倫：受傷懊悔也沒用

全運／新北市2比0退台南市創歷史闖決賽　靠戰術和溝通問鼎首冠

幼貓突大哭！二哈怕被誤會是惡霸　委屈「斜眼狂瞄」笑翻百萬網

【廣編】永豐DAWHO突破百萬數位帳戶　品味生活家直播分享房市及理財新觀點

工作臨時折返撞見「老婆恩愛中」　他綠炸崩潰狂吼！抓姦片曝光

你有領到嗎？受僱員工去年總薪資平均 75.7萬元　年增1.1萬

桃園人別噴錢！10月交通大執法抓4違規　科技開罰重點路口一次看

神秘島Google地圖被打碼！真相揭曉驚見核試驗場　網嚇瘋：有陰謀

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

大陸熱門新聞

陸國台辦公布蓮霧釋迦「有害生物」照片：曾提醒源頭管控未獲改善

23歲OL被主管拐去開房！3hrs後中毒身亡

大陸官員認了：煤比電貴「越發電越虧本」

蘋果賣爆　陸男苦喊：支持華為

人魔效仿A片花3年挖地洞！鎖鐵鏈性侵16歲少女24天

無照男輾斃小五童！沒接種疫苗不用拘留

12歲女目睹母遭「後車夾殺」慘死　驚悚畫面曝

女遊塞爾維亞失聯25天　對比照超詭異

嗆「開不起藍寶堅尼」　囂張男被起底無照租車

網傳2女大生被拖進男生宿舍輪流性侵　真相曝光

煤比電貴！東北大限電全城一片黑　供電缺口將持續5年

女大生靠背假愛馬仕包！假扮名媛21天免費吃喝玩樂

中國國家電網緊急會議：保供電是最重要政治任務

網紅濃妝扮「病媛」擺拍　PO住院照再光速痊癒

更多熱門

相關新聞

限電！台商「提前放員工十一長假」

限電！台商「提前放員工十一長假」

大陸實行「限電促施」，不只大陸企業受影響，台商大本營東莞、昆山、蘇州大受衝擊，部分台企提早讓員工休大陸的「十一長假」。未來，國台辦方面對於台商是否有相關協助？大陸國台辦朱鳳蓮今（29日）表示，國家電網公司等主要電力企業已經表示，將全力以赴打好電力保供攻堅戰，最大可能避免出現拉閘限電的情況。

大限電　深圳、廣東暫停「十一」燈光秀

大限電　深圳、廣東暫停「十一」燈光秀

網傳拉閘限電是北京在「下大棋」 陸官媒圍剿：反智論調亂帶節奏

網傳拉閘限電是北京在「下大棋」 陸官媒圍剿：反智論調亂帶節奏

財經網美：到對岸設廠誘因逐步消失

財經網美：到對岸設廠誘因逐步消失

中國國家電網緊急會議：保供電是最重要政治任務

中國國家電網緊急會議：保供電是最重要政治任務

關鍵字：

限電電網崩潰缺電停電湖南廣東發電火電煤炭

讀者迴響

熱門新聞

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

四叉貓打高端「二度驗抗體」猛竄25倍！

林依晨爆懷孕了！卸貨倒數「10月當新手媽咪」

江俊翰含淚出櫃！被爆「多人運動」又染毒

恐怖挖眼男抓到了！超商女店員恐失明

台南葬儀社老闆輕生亡　生前和解失敗遭送辦

27億威力彩得主是3位年輕人！民營企業上班　「開心到頭昏」沒規劃下一步

林依晨證實懷孕！親曝「確切預產期」

人妻做直銷搞上床！狂戰20回合…夫見滿身吻痕綠炸

屏東惡男沒戴口罩暴走　徒手挖女店員眼睛

中午截止！「AZ第2劑」符合資格者快登記　6大QA一次看

遭惡男戳雙眼痛毆恐失明　女店員慘況曝

快訊／鈕承澤確定要關了！

寶可夢貼圖不用錢！　22組LINE貼圖免費下載

更多

最夯影音

更多
前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...

前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...
騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面