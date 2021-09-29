湖南推火電交易浮動方案　廣東發電業者：機組全開每天虧上百萬

▲江蘇徐州徐塘火力發電廠。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸湖南一份《電力市場燃煤火電交易價格浮動機制試行方案》的文件昨（28）日在陸網瘋傳。該份文件指出，售電公司在批發市場的購電均價上浮（均價差大於0）時，上浮價差應全額傳導至代理的電力用戶，方案從今（2021）年10月起實施。對此，湖南省發改委今（29）日證實確有該份文件，不過，浮動價格將針對企業，不涉及民生用電。

▲湖南發改委推出《電力市場燃煤火電交易價格浮動機制試行方案》。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，方案提出的工作目標稱，在確定電力市場交易基準價格的基礎上，引入燃煤火電企業購煤價格作為參數，按一定週期聯動調整交易價格上限，建立與煤炭價格聯動的燃煤火電市場交易價格上限浮動機制，合理體現發電、用電成本，降低市場風險。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強表示，這份文件只針對湖南省內的工商業用戶，而且定價機制只適用於市場化交易的電力部分，「在此輪限電中，湖南首調定價機制，對於其他省份也有示範意義。這意味著在目前用電緊張的情況，可以改動定價機制允許電價更靈活的反映煤炭價格，隨之上浮。不過文件也說明，雖然允許電價按隨煤價上浮，但仍不能超過國家規定。」

▲河北滄州黃驊港電煤裝運場。（圖／CFP）

此外，大陸官方將這輪大規模缺電的情況歸咎於「沿海省市疫後經濟復蘇強勁，電力需求快速增長」及「煤炭價格大漲，煤炭供應緊張，火電企業虧損，發電出力不足。」

大陸國家電網數據顯示，2021年上半年，國家電網經營區內每月用電量同比快速增長，6個月累計全社會用電量比2020年同期增長15.83%，比2019年同期也增長14.97%。同時，部分省市發電能力下降肇因於天然氣、煤炭價格高漲，資源供應緊張，上網電價維持不變得其情況下，火電企業大範圍虧損，發電積極性不高，停機檢修機組明顯增多。

廣東一家發電企業負責人透露，現在每發一度電就要虧損七八分，「如果機組全開，電廠一天虧損上百萬元人民幣。」限電情況嚴重的東北地區也有火電廠業者表示，「以電煤採購價每噸1080元（人民幣，下同）為例，火電廠每發一度電就要虧損一角二分，每個月發電10億度，就要虧損1.2億元。」