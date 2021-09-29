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限電衝擊！台商「提前」放員工十一長假　國台辦：國家宣示保供電

▲廣東,限電。（圖／翻攝新華網）

▲陸企、台商都很擔心「限電」成為常態化。（圖／翻攝新華網）

記者任以芳／北京報導

大陸實行「限電促施」，不只大陸企業受影響，台商大本營東莞、昆山、蘇州大受衝擊，部分台企提早讓員工休大陸的「十一長假」。未來，國台辦方面對於台商是否有相關協助？大陸國台辦朱鳳蓮今（29日）表示，國家電網公司等主要電力企業已經表示，將全力以赴打好電力保供攻堅戰，最大可能避免出現拉閘限電的情況。

據了解，受大陸限電措施影響，台商大本營江蘇省昆山市從26日中午起大規模限電、停產至30日。昆山和東莞有部分台商乾脆先停工，協調員工提早放「十一長假」，之後早點回來上班趕工。

大陸整體用電量緊繃，為了保住民生用電，針對工業用電進行「限電措施」。確實有不少台商大受影響，白天電價漲兩成，還得配合「開五休二」政策，錯峰時間改成晚上開工出貨，依照地方規定，每天晚上只能運行八到十小時。

▲▼黑龍江省哈爾濱一家燃煤電廠周邊街景，中國限電相關資料照。（圖／路透）

▲限電令讓許多大陸和台商工廠只能「開五休二」。（圖／路透）

許多台商工廠採取訂單錯峰，一些高耗電產品先停機，盡量控制在50%用電量，牽動訂單出貨速度變慢，上下游供貨鏈也不統一。加上原物料和國際航運雙漲價，各地台商也在觀望，觀望大陸「十一長假」後限電措施會放寬一點。

大陸國家電網昨28日晚上召開保障供電緊急視訊會議，要把電力保供工作作為「當前最重要的政治任務」，確保接下來中共建政72週年及民眾過冬的供電順利。

大陸國家電網董事長辛保安並提出6大工作重點，一要堅決扛起電力保供責任；二要堅決守住大電網安全生命線；三要加大電網跨區跨省資源調配力度；四要「全力守住民生用電底線」，嚴控高耗能高汙染行業用電。五要積極營造良好供用電環境，加強向政府部門彙報溝通；六要全力做好中國大陸「國慶」保電與迎峰度冬準備工作，「確保人民群眾度過一個歡樂祥和的國慶佳節」。
 

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