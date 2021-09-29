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網傳拉閘限電是北京在「下大棋」　陸官媒圍剿：反智論調亂帶節奏

▲限電,海運,連雲港,貨櫃,出口,工程機具,鋼管。（圖／CFP）

▲大陸多地採取拉閘限電政策，不少輿論認為是北京為了控制產能而下的一盤棋。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸缺電情況持續，不少自媒體在輿論上提出，拉閘限電的措施主要是為了遏止在疫情之下，全球對中國製造瘋狂依賴，價格卻被運輸業及終端壟斷，因此，北京為了不讓製造業被全球「吃豆腐」，因此需要降低產能，是在下一盤大棋。對此說法，大陸官媒群起圍剿，認為這種輿論是在亂帶風向，用反智論調刺激社會情緒。

▲限電,海運,連雲港,貨櫃,出口,工程機具,鋼管。（圖／CFP）

▲江蘇連雲港內等待出口的大型工程機具。（圖／CFP）

《央視》評論指出，有熱點必蹭的部分自媒體趁勢兜售起所謂的「大棋論」，將限電說成是「國家在下一盤大棋」，稱這背後是「一場國際大宗商品定價權爭奪戰」、「一場國與國之間的金融戰」，「在亂帶節奏中產生了不小的低級紅及高級黑的效果。」

據悉，「大棋論」的主要論點為，大陸經濟在疫情防控成功的影響下快速回暖，全球訂單一窩蜂湧進大陸製造業，很多企業甚至不惜降低利潤擴充生產線來接單，不過，全球原物料價格上漲，運輸業也持續漲價，同時大陸內部也出現部分產能過剩的問題，但「中國製造」以「薄利多銷」聞名，在這波需求大增的情況下，供給端竟無法從中獲利。

因此，北京得提前出手，從限制產能、反出口企業內捲化等方向進行，「拉閘限電」便成為主要手段，「寧可短期不賺錢，也絕不等幾年後被突然撤掉的訂單搞得一地雞毛。」

▲限電,海運,連雲港,貨櫃,出口,工程機具,鋼管。（圖／CFP）

▲成批的鋼管在碼頭旁等待裝船出口。（圖／CFP）

不過，《央視》評論大動作批評「大棋論」的論點，評論指出，在東北多地電力供應缺口已增至嚴重級別、因電網面臨崩潰風險而對居民限電的背景下，把限電視作「大國博弈」棋局裡的落子，說成「對外輸出通脹」的策略，無異於迂迴抹黑。

評論認為，這遮蔽了電煤供給短缺的基本事實，營造了「為了限產而限電」的既視感和「用電緊張純屬人為設限」的錯位認知，不啻為用反智論調去刺激社會情緒。

評論強調，在許多企業需要「活下來」的當下，將限電跟「金融戰」扯上邊，是對政策的嚴重歪解，為了「殺敵八百」而寧可「自損一千」，那不叫未雨綢繆，而是瞎折騰，也跟國家層面「保市場主體」、「扶持實體經濟」的初衷背道而馳。

同時，部分地方對居民也採取了限電措施，民眾日常生活受到波及，將限電描述成「不是因缺電而限，而是為限產而限」，這難免誘導公眾將矛頭指向政策的科學性與合理性。

評論認為，此輪多地限電主要還是受全國性煤炭緊缺、燃煤成本與基準電價嚴重倒掛、聯絡線淨受能力下降等因素影響。當前國內動力煤、煉焦煤產能明顯收縮，加上煤炭進口量減少，蒙煤通關量偏低，電煤供給短缺明顯，「這跟我國經濟復蘇伴生的高用電需求，顯然不匹配。另外，部分地方緊急限電，還跟沒把握好產業升級節奏、沒做好平時能源管理工作、沒跳出運動式減碳窠臼有關。」

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