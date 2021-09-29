大限電　深圳、廣東暫停今年「十一」燈光秀

▲北京永定門「十一」光影秀。（圖／翻攝北京日報）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸限電情況持續，不只工廠被迫停產，多地的「十一」慶祝活動也受到影響，廣州、深圳都已經宣布，今年「十一」期間不舉辦燈光秀，並將景觀照明的亮燈時間大幅縮短。

深圳市燈光環境管理中心景觀部負責人許海文表示，燈光秀其實耗電量並不大，但燈光夜景大規模展示比較耗電，「十一」期間，為了營造氛圍，燈光夜景效果每天都亮燈，但是亮燈時間，由原來的每天晚上6點半到9點半，改成了7點到9點半，節省半個小時。從全市的數據來看，可以節省2.3萬千瓦時（度）的電。

廣州市住建局指出，9月26日廣東省能源局、廣東電網共同發出《致全省電力用戶有序用電、節約用電倡議書》，倡議全省各單位有序用電、節約用電，結合廣州市景觀照明設施情況，優化景觀照明設施亮燈安排景觀照明實行「平日關燈，週末、節假日亮燈，不安排燈光秀」的節能措施，日常功能照明開啟時間不變、每週一至週四、週日景觀照明設施不亮燈、每週五、週六縮短亮燈時間，縮小亮燈範圍。

不過，北京的「十一」慶祝活動似乎較未受到限電影響，根據《北京日報》報導，北京永定門城樓28日晚間舉辦了以「百年榮光為國慶生」為主題的「中軸線上·永定門光影秀」。