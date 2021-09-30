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「警察榨汁」瘋傳口愛片！苦主現身氣到發抖　不顧輪休埋伏逮人

記者林悅、莊智勝／台南報導

社群網站29日瘋傳一段色情片，片中2名男子身穿交通警察制服忘情口愛，還不斷發出呻吟聲，影片曝光後引起警方震怒徹查，赫然發現影片中男子別的臂章號碼為台南市警四分局資深張姓員警(50多歲)，張員獲悉自己的臂章遭到冒用後一度氣到發抖，直言這是「很大的羞辱」，甚至昨天還不顧輪休，親自配合偵查隊埋伏，一起將嫌犯逮捕歸案。

▲▼交警口愛片瘋傳，台南警臂章遭冒用氣炸。（圖／記者林悅翻攝）

▲張姓員警(右)臂章遭冒用拍猥褻口愛片，得知後一度氣到發抖。（圖／記者林悅翻攝）

Twitter暱稱「警察職軍榨汁機」的用戶29日上傳影片，標題還寫下「帶實習帶到這種學弟，路檢完兩人都受不了了」；長達1分55秒的影片中，2名男子身穿交通警察制服，一人仰躺、另一人則以趴姿「忘情口愛」，還不時傳來男子呻吟聲，該段影片一經上傳後立即引發網友瘋傳。

由於片中2男身著警察制服，警界高層得知後怒不可遏，當即下令徹查。台南市警局四分局指出，經調查片中男子所別臂章號碼「14110」為四分局一名張姓資深員警，年紀約50多歲，但張員無論身形年紀均與片中男子差異甚大，明顯臂章遭人冒用。

▲▼交警口愛片瘋傳，台南警臂章遭冒用氣炸。（圖／記者林悅翻攝）

▲臂章上繡的14110是張員的專屬編號。（圖／記者林悅翻攝）

張員得知自己的臂章出現在口愛片中後也相當氣憤，表示片中男子穿的並不是他的制服，但臂章號碼卻是他個人專屬，「警察制服代表一個團隊，臂章號碼代表個人尊嚴，他們這樣是侮辱的台灣的警察，警方一定會嚴懲！」張員情緒略顯激動地表示，看到影片的當下自己心情十分難受，覺得這是對他個人、對警察「很大的羞辱」，因此昨(29日)還不顧自己輪休，親自挺身而出配合偵查隊一起埋伏，將片中男子逮捕到案。

警方指出，案發後8小時、29日深夜11時許已在台南市人得區查獲24歲的蕭男，並起出多件警方制服。蕭男落網後坦承涉案，表示過去對警察工作有嚮往，雖然報考但並未錄取，基於自己「制服控」癖好，才從網路購置警察制服，並拍下猥褻影片；而臂章號碼則是觀察台南地區警察的臂章號請廠商刺繡，自己無意偽裝員警。

由於蕭男還自稱「帶班服勤路檢」，並張貼身穿警察制服之猥褻影片，行為明顯傷風敗俗、有損警譽，事後警方依妨害風化、侮辱公署與服制等相關罪刑擴大偵辦。蕭嫌得知自己觸法後，一度嚇得直呼「不知道這麼嚴重、我再也不敢了！」

▼蕭男昨夜遭警方火速逮捕，並起出大量警察制服。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警四分局專案人員，循線前往仁德區1處出租所查獲24歲蕭姓男子，起獲各式警察制服、證件等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局專案人員，循線前往仁德區1處出租所查獲24歲蕭姓男子，起獲各式警察制服、證件等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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