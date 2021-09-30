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台南山上水道迎嬌客　漁光島藝術季經典裝置進駐

▲台南山上花園水道博物館再度迎來嬌客，曾經在漁光島藝術季吸引眾多遊客朝聖，由日籍藝術家阿部乳坊製作的「將變成樹與天空」裝置藝術，進駐密林區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館再度迎來嬌客，曾經在漁光島藝術季吸引眾多遊客朝聖，由日籍藝術家阿部乳坊製作的「將變成樹與天空」裝置藝術，進駐密林區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館即將開館兩周年，在兩周年前夕，再度迎來嬌客，曾經在漁光島藝術季吸引眾多遊客朝聖，由日籍藝術家阿部乳坊製作的「將變成樹與天空」裝置藝術，進駐密林區，展現與當初在海灘截然不同視覺景觀，獨特造型，預料也將為園區創造新亮點。

▲台南山上花園水道博物館再度迎來嬌客，曾經在漁光島藝術季吸引眾多遊客朝聖，由日籍藝術家阿部乳坊製作的「將變成樹與天空」裝置藝術，進駐密林區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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文化局指出，水道博物館除了有百年工業風的紅磚建築，以及造型特殊快濾筒、天車等設備，充滿濃濃的文化及歷史氛圍外，廣達10餘公頃的戶外空間，植栽綠地也成為最宜人的休憩地點。為了營造更富藝術氛圍的場域，兩年前，館方就接收了一批來自漁光島藝術季展出後，相當受到歡迎的裝置藝術，並且成為園區亮點。

今年，在藝術發展科協助下，館方再度引進這次漁光島藝術季中，相當受矚目的作品「將變成樹與天空」，從旅行者延伸，帶著旅行者系列符號 : 大背包、太陽眼鏡以及睡袋，當旅行者伸展雙手時彷彿能觸及天空，雕塑顏色會從他腳下漸變到雙手。

▲台南山上花園水道博物館再度迎來嬌客，曾經在漁光島藝術季吸引眾多遊客朝聖，由日籍藝術家阿部乳坊製作的「將變成樹與天空」裝置藝術，進駐密林區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了原汁原味呈現創作理念，藝術家多次前來場勘，並且尋找與人像同樣材質的樟樹做為起點，作品融合地景樹木，「樹」象徵著根連大地，有起始點的意味，雕塑品舉起雙手擁抱的天空代表外在、空間，以及向外連結的世間萬物，展現出與海濱完全不同的風情。

館方表示，透過藝術與自然共融的公共藝術美學體驗，讓遊客可以親近藝術品，在遼闊的草原與廣袤的森林中，猶如一場無設限的大地展覽，新作品未來將常駐於水道博物館，歡迎民眾前往欣賞，另外10月也是水道博物館的開館月，屆時將有多元豐富的表演活動與攤位市集，詳細資訊可上台南山上花園水道博物館官網查詢。

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