鑰匙未拔機車遭竊　屏警往返80里2小時找回

▲董姓男子偷走機車 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮鄉董姓男子坐車到屏東市閒逛，看到騎樓地一台機車鑰匙未拔，穿起車主的雨衣後騎回住處，警方獲報調閱監視器，往返80公餘里，到枋寮將他逮獲送辦。屏東警分局3天內受理兩起機車鑰匙未拔被偷案件，其中一起在2小時內逮獲竊嫌，並呼籲民眾「機車拔鑰匙、汽車要鎖門」，確保財物安全。

屏東分局在3日內受理2起機車遭竊盜案，透過監視器的調閱及員警積極的態度，都已將竊嫌查獲並將車輛還給車主。

其中建國派出所受理民眾報案渠所有機車遭竊，立即調閱周邊監視器，並沿竊嫌離開路線持續調閱，經過了40餘公里的路程，最終到達枋寮鄉將30多歲的董姓竊嫌查緝到案，並將車輛扣案後騎回屏東市區發還車主，往返80餘公里的路程。

民族派出所也受理到民眾報案機車遭竊，經過詢問報案車主後，也是「鑰匙未拔」遭騎走，立即同步調閱監視器並將車號等資訊發布於分局各線上警力，在2小時內就在屏東市區將潘姓竊嫌攔查到案，讓車子物歸原主。

屏東警分局表示，今（110）年發生的機車竊盜案件，「鑰匙未拔」的比例佔了八成以上，而其他的原因以車輛老舊鑰匙孔鬆動佔了1成5，遭竊的車輛尋回率也達到9成5以上；依據相關數據顯示以「使用型竊盜」型態居多。籲請民眾停放機車時，記得隨手拔取鑰匙，以避免車輛遭竊，造成自己的損失。