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扮交警拍口愛片　24歲制服控收藏曝光！「不知這麼嚴重，嚇死了」

記者林悅／台南報導

網路29日瘋傳一段2名身穿交警制服的男子在進行「口愛」，經找到「警察職軍榨汁機」貼文，當事人警察臂章號碼經查係台南市警四分局警員，惟與該名員警無論年齡及身形差異甚大，警方29日深夜11時在台南市仁德區查獲24歲蕭姓男子，蕭嫌坦承涉案，將依妨害風化罪嫌、侮辱公署與服製等相關罪行擴大偵辦中。

▲台南市警四分局專案人員，循線前往仁德區1處出租所查獲24歲蕭姓男子，起獲各式警察制服、證件等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局專案人員，循線前往仁德區1處出租所查獲24歲蕭姓男子，起獲各式警察制服、證件等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局專案人員，循線前往仁德區1處出租所查獲24歲蕭姓男子，起獲各式警察制服、證件等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警四分局警方指出，「警察職軍榨汁機」29日傍晚在Twitter貼出一段2名交通警察「口愛」影片，引起警方高度重視，雖影像初步無法分辨單位，但經由網路帳號追查發現涉案人曾穿著許多單位之警察服製與臂章，而其中編號發現係屬於台南市警四分局員警。

▲台南市警四分局專案人員，循線前往仁德區1處出租所查獲24歲蕭姓男子，起獲各式警察制服、證件等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

但經四分局督察單位分析片中交警年紀與身形與臂章實際編號員警不符，懷疑是角色扮演者亂繡冒用，因此行為已重創警察形象，台南市警局長方仰寧立即指示刑大科偵隊與第四分局合作全力偵辦，揪出影中人繩之以法以正視聽。

▲台南市警四分局專案人員，循線前往仁德區1處出租所查獲24歲蕭姓男子，起獲各式警察制服、證件等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警四分局專案人員，循線前往仁德區1處出租所查獲24歲蕭姓男子，起獲各式警察制服、證件等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警四分局專案人員，循線前往仁德區1處出租所查獲24歲蕭姓男子，起獲各式警察制服、證件等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案經專案小組動員人力漏夜追查，並立即報請台南地檢署檢察官指揮，於29日當天深夜11時左右，由四分局長甘炎民率隊，循線前往台南市仁德區1處出租處所，逮補24歲蕭姓犯嫌到案，在蕭嫌出租處查扣到警察制服15套、交通反光背心6件、警用S腰帶2套、偽造防彈衣3套、警帽4頂、無線電與警棍1組以及偽造證件等證物，立即嚇阻相關猥褻影片持續散播與污辱警察公署形象等誇張行徑。

▲台南市警四分局專案人員，循線前往仁德區1處出租所查獲24歲蕭姓男子，起獲各式警察制服、證件等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局本尊員警，親自指證其警察臂章編號是假冒的。

專案小組查緝蕭姓犯嫌到案後，立即釐清涉案情形，蕭嫌坦承係自己利用「警察職軍榨汁機」之推特帳號，公然散布身著各式制服（警專學生、行政與交通警察服制等），裸露生殖器官、自慰手淫與口交等猥褻照片與影片，辯稱過去因對警察工作有嚮往，雖有報考過但沒錄取，基於喜好與興趣，有「制服控」等癖好，所以喜歡購置該類似衣服與設備；至於來源大多是透過網路購買而來，然偽造證件卻回稱是網路直接擷取列印取用，另調查臂章號碼係觀察台南地區警察的臂章後請廠商刺繡的，他無意偽裝員警之意圖，但此誇張行為，讓偵辦案件人員直搖頭，並大聲暍斥犯嫌「居心叵測、意圖不軌」，難道一般人也會如此做嗎？

▲台南市警四分局專案人員，循線前往仁德區1處出租所查獲24歲蕭姓男子，起獲各式警察制服、證件等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蕭嫌還自稱曾帶班服勤路檢，穿著警察制服從事猥褻行為上傳網路公開瀏覽等行為，顯然傷風敗俗，警方將依妨害風化罪嫌、侮辱公署與服製等相關罪行擴大偵辦，蕭嫌坦承此次隨心所欲的代價真高，以後再以不敢了。

四分局指出，本案不但引起大眾媒體關注與撻伐，網民紛紛都傳送訊息給警察，認為隨意傳送猥褻、不堪入目的影片，實令人髮指噁心，更不用說還穿著警察制服，蕭嫌行徑已嚴重影響警察形象，所幸專案小組在案發8小時內火速逮捕犯嫌，嚇阻此散播網路之不實訊息。

▲台南市警四分局專案人員，循線前往仁德區1處出租所查獲24歲蕭姓男子，起獲各式警察制服、證件等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四分局表示，警察服製本是執法正義的象徵，卻遭假冒警察用不當誇張行徑來污衊，亦引起警察團體公憤，有些民眾也直呼「敢在太歲頭上動土」，四分局員警人人都想親自將他繩之以法，尤其是遭影射相同臂章號碼的當事人員警，獲知消息後，更主動停休返所加入專案小組偵查追緝，並稱無故遭到事件影射，實在十分倒楣與不平，蕭嫌也說：「不知一指分享這麼嚴重，嚇死了」！

▲台南市警四分局專案人員，循線前往仁德區1處出租所查獲24歲蕭姓男子，起獲各式警察制服、證件等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局長方仰寧表示，本案由於相關當事人行徑已超越一般公眾所能忍受的尺度，運用網路刻意將假冒警察行徑與散播過度放縱私慾之假警察影像，對警察形象傷害甚巨，不僅涉及妨害風化罪嫌，更有侮辱公署、冒用公署服飾與偽造證件等罪行，甚至對於有無假冒公務人員行使職權，將擴大追究法辦，決不寬貸；因此，提醒民眾由於通訊網路便利對於相關涉及猥褻照（影）片勿隨意轉傳或上傳，更勿忽略有假冒警察行徑，容易涉及觸法受到嚴懲，將得不償失。

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