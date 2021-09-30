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爆乳女優躺娃娃機吸客！老司機3爪猛夾竟變飛機杯　老闆這下慘了

▲娃娃機選物擺放清涼女優照片的盒子 。（圖／民眾提供，以下同）

▲娃娃機選物擺放清涼女優照片的盒子 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警分局獲報娃娃機暗藏春色，疑似擺放成人玩具，為杜絕猥褻或色情出版品染指青少年及兒童身心健康，立即進行查緝，29日在東港鎮內一選物販賣機專門店內查獲公然擺放成人物品(飛機杯)，傳喚店家到案，訊後依法函送主管機關裁處。

▲娃娃機選物擺放清涼女優照片的盒子 。（圖／民眾提供，以下同）

▲娃娃機選物擺放清涼女優照片的盒子 。（圖／民眾提供，以下同）

東港警方表示，近來選物販賣機專門店(娃娃機店)設立在社區各角落，有少數業者暗藏春色，疑似擺放成人玩具，威脅青少年身健康。

警方獲報29日晚上前往調查，在東港鎮內一家選物販賣機專門店角落機台擺放印有清涼女優照片的盒子，內有猥褻物品，經警方夾取後，確認為俗稱飛機杯之男性成人用品。

由於該選物販賣機專門店門口未設有未滿18歲禁止進入標示，公然擺放成人物品於青少年及兒童可目擊及夾取之處，經通知機檯陳姓負責人到案說明，經偵詢後認顯已違反兒童及少年福利與權益保障法，依法函送屏東縣政府社會處裁處。

警方表示，兒童及少年福利與權益保障法第91條第4項規定，販賣、交付或供應有關暴力、血腥、色情或猥褻出版品、圖畫、錄影節目帶、影片、光碟、電子訊號、遊戲軟體或其他物品予兒童及少年者，處新臺幣二萬元以上十萬元以下罰鍰。

東港警分局長林文煜表示，對於戕害青少年身心甚鉅的不法業者，警方將持續規劃取締轄內選物販賣機專門店，決不容許娃娃機店有合法掩護非法情事，呼籲業者不要心存僥倖，以身試法，更呼籲民眾如有發現不法，踴躍向警政單位檢舉，警方將更加強力道及密集取締與臨檢勤務，以維護社會治安與善良風俗。

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