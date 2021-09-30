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台南仁德兩派人馬開槍火拼1死　7嫌二審改判「刑度減輕」

▲台南市仁德區驚傳槍擊案，王姓男子被槍擊中胸部，送醫急救無效，警方封鎖現場勘查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市仁德區驚傳槍擊案，王姓男子被槍擊中胸部，送醫急救無效，警方封鎖現場勘查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南仁德區中正路民宅2019年8月11日下午發生槍擊命案，兩派人馬因賭博糾紛，持槍談判雙方相互開槍火拼，造成王姓男子胸部中槍送醫不治，另有黃、張、陳3人受傷，檢方以殺人、殺人未遂、槍砲、傷害等罪嫌起訴；台南高分院30日宣判，將7人各判處5年10月至11年6月徒刑不等，比一審刑度均減，可上訴。

▲台南市仁德區驚傳槍擊案，王姓男子被槍擊中胸部，送醫急救無效，警方封鎖現場勘查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

判決書指出，原判決關於陳晨木、黃建仁、陳國泰、張永森、謝台生、李福祥及定應執行刑部分，均撤銷。陳晨木共同犯殺人罪，處有期徒刑11年6月（原判14年6月）；黃建仁共同犯殺人罪，處有期徒刑11年（原判13年6月）；陳國泰共同犯殺人罪，處有期徒刑11年（原判13年6月）；張永森共同犯殺人罪，處有期徒刑11年（原判12年6月）；謝台生共同犯殺人未遂罪，累犯，處有期徒刑6年10月（原判5年6月、6年6月，定應執行刑7年6月）；李福祥共同犯殺人未遂罪，處有期徒刑5年10月（原判5年4月、5年4月，定應執行刑6年4月）。二審法官認為依刑法第55條規定從一重之殺人未遂罪處斷，並非數個殺人未遂犯行，原審論以2罪，尚有未洽，而撤銷一審原判決而改判。

台南地檢署檢察官陳冠霖、紀芊宇，偵辦2019年8月11日仁德區槍擊殺人案，查出被告黃、張、陳、陳姓男子（4人簡稱黃派）與李姓男子、王姓男子（已死亡，另為不起訴處分）、謝姓男子（3人簡稱李派），雙方因賭博糾紛，相約於2019年8月11日下午2時28分許，在黃派之黃姓男子位於台南市仁德區中正路3段住處談判，雙方人馬於談判前均備妥具殺傷力之槍枝及子彈，黃派人馬準備2支未扣案之手槍及1支口徑5.56mm，美國PALMETTO廠，具殺傷力之制式步槍，並分別藏放在屋後防火巷及屋前自小貨車上，李派人馬則準備口徑9mm，義大利TANFOGLIO廠，具殺傷力之制式半自動手槍1支，及仿半自動手槍製造，具殺傷力之改造手槍1支。

▲台南市仁德區驚傳槍擊案，王姓男子被槍擊中胸部，送醫急救無效，警方封鎖現場勘查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李派人馬搭乘不知情之邱姓男子所駕駛之車輛抵達後，即由王、謝持槍與李等3人進入黃嫌住處，黃派人馬見狀，即由張嫌至後門防火巷，欲取出放置在該處之手槍，李派王嫌隨即持槍追向後門防火巷，並近距離朝張嫌射擊，幸因張嫌持抱枕阻擋並與王嫌拉扯，故子彈僅擊中張嫌右腿，使張嫌受傷而未致死（傷害部分未提告訴），謝嫌則於進入屋內後，持槍托毆打黃嫌，致黃嫌受傷（傷害部分未提告訴），而陳嫌見狀，隨即自前開停放於黃嫌住處門口之自用小貨車副駕駛座，取出預藏之制式步槍，並對屋內擊發1槍，李、謝、王嫌3人見狀則均跑出黃嫌住處，王嫌跑出黃嫌住處後，往南向邱男所駕接應的自用小客車方向逃跑。

李與謝嫌跑出黃嫌住處後，則在自小貨車停放處前，先由謝嫌與手持步槍之陳嫌發生扭打，致陳嫌頭部受傷流血，再由李嫌出手與陳嫌拉扯，欲奪取陳螊手中之步槍未果後，陳嫌即持槍於近距離內朝謝、李方向射擊子彈，謝嫌亦持槍於近距離內朝陳嫌方向擊發子彈以還擊，陳、謝2人所互射子彈均未擊中對方，謝、李、陳3人均倖免於難。

謝嫌而後亦往南方向逃跑，欲與王嫌一同搭乘邱男駕駛之車輛逃離現場之際，陳嫌又持步槍朝謝、王所在方向射擊，子彈因而擊中王嫌並貫穿進入其體腔，貫穿左胸壁外側，造成王嫌心臟及左肺破裂，大量血胸及皮下氣腫，經送醫急救後，仍於11日下午3時3分許不治死亡。謝嫌見王嫌中途中槍倒地，則將王嫌持有之手槍取走，搭乘邱姓男子車輛離去。

▲台南市仁德區驚傳槍擊案，王姓男子被槍擊中胸部，送醫急救無效，警方封鎖現場勘查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

事後郭姓男子基於隱匿張、黃、陳、陳涉犯殺人刑事案件證據之犯意，於11日下午2時5分許，清理現場血跡，並收拾現場遺留之槍彈，將後門防火巷置放之未扣案手槍1支取走，放置在其所使用之車輛上，並駕車搭載張嫌返回張嫌住處，將該支手槍交予張嫌。

檢察官認為黃派被告黃、張、陳等4人所為，涉犯槍砲、殺人、殺人未遂罪嫌；郭嫌所為涉犯湮滅證據罪嫌。李派被告李、謝2人所為，涉犯槍砲、殺人未遂、傷害罪嫌，檢方依法起訴，案經台南地院依法判刑，經上訴後，台南高分院二審30日宣判。

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