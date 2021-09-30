台灣疫情控制下一步！「有症狀才篩檢」醫嘆：太晚了　2重點擋萬毒

▲醫師提醒，在本土疫情控制下來的同時，更要注意嚴防境外移入。（示意圖／記者任以芳攝）

記者張乃文／綜合報導

近期本土疫情趨於平穩，醫師認為，已經連續好幾天都是「境外病例＞境內」，既然台灣疫情持續控制，接下來就有2件事要特別注意，第一就是嚴防境外、第二則是Delta病毒已經以「無症狀」為主，所以在圍堵策略上真的要好好思考。

重症科醫師黃軒在臉書以《萬國來毒了》為題，他提到，台灣在疫情持續控制後，接下來要做的就是「嚴防境外」。醫師指出，已經連續幾天都是境外病例多於本土，這也一再提醒「好好防堵境外」的重要性。

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另外，從境外移入的個案中，可看到多數都是感染Delta變異株，且以無症狀為主，黃軒指出，之前一直提到Delta症狀如重度感冒、流鼻涕、喉嚨痛、頭痛或發燒等，現在看來似乎已有所不同。醫師表示，若還在等待病人有嚴重感冒症狀，才篩檢有沒有Delta「恐怕太晚了。」

黃軒也說，境外移入似乎也告訴我們，Delta病毒仍可完全呈現「健健康康、拿著有效PCR陰性證明」的樣子入境，最後卻確診了Delta病毒。他強調，一定要小心謹慎，「萬國來朝，來的卻是萬毒」，境外正在群魔亂舞，「邊境嚴防」就是一張網，把Delta病毒網羅在第一線。