不認3+11是破口！柯文哲嗆「走著瞧」　陳時中：不能亂找替罪羔羊

▲陳時中接受周玉蔻專訪。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

5月本土疫情大爆發，外界將破口指向飛行人員「3+11」檢疫政策，但陳時中卻屢次提到無關聯，讓台北市長柯文哲大嗆「走著瞧！」對此，陳時中今（30）日在廣播節目上詳細解釋檢疫政策，不能說找不到關聯性就要找替罪羔羊，「不能說找不到關聯就說『你害的』，這樣社會就大亂了！」

5月15日爆發本土疫情，造成800多人喪生，外界多將矛頭指向「3+11」政策，但陳時中多次詳盡解釋機師和諾富特事件與本土疫情無關，機師與諾富特飯店匡列的1790人檢驗結果都是陰性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

上午陳時中接受周玉蔻訪問時再度強調，「第一時間人家問我是否有關？我不敢講沒關係，因為病毒難以預測」，不過，後來從諾富特、機組員往外做疫調，的確證明沒有關聯性，「基本上兩個大群聚是平行事件」。

針對柯文哲開嗆「不認3+11是本土破口走著瞧！」陳時中表示，願意與柯市長溝通清楚，應該要把事實釐清，如果硬要說有關連性，那就要拿出證據來，不能說找不到關聯性就說是「你害的」，這樣社會就大亂了。

陳時中另提到，5月疫情以來造成800多人喪生，「我當然很難過」，因為的確有做不好的地方，自己站在指揮中心角度，如果可以撫慰心靈的話，也願意為5月15日以後的本土疫情道歉。他也表示，自己在立法院、記者會都已經道歉過了，但一切都是靠著事實說話，不能為了找人背鍋萬華事件，就隨便找一個替罪羔羊。