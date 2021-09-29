誤打BNT原液　柯文哲：在加護病房打5倍強心劑「早就心律不整」

記者袁茵／台北報導

新北市三峽恩主公醫院對25人施打未稀釋的輝瑞BNT疫苗原液，目前總計10人住院。醫師出身的台北市長柯文哲29日表示，這個要去查藥廠的原始資料，因為在做臨床一期時，就會有測驗人體到何種程度的不舒服症狀，但醫療本來就要很小心，若以前在加護病房給人打了5倍的強心劑，心臟早就心律不整。

柯文哲29日下午出席台北市防疫記者會，被問到新北市恩主公醫院對25人施打未稀釋BNT疫苗，柯文哲回應，這等於一個人打了5倍的劑量，要去查一下原廠臨床一期報告，一般來說在臨床一期毒性測驗中，就會給人打不同濃度，測驗人體到何種程度會出現不舒服及症狀，所以打了5倍劑量會產生什麼效果，「你問我，我不知道！這要去查原始資料，我想藥廠一定會有原始資料。」

柯文哲提及，醫療本來就要很小心，以前他們在加護病房給病人打強心劑，如果「劑量差了5倍還得了！心臟早就心律不整了！」這就是為什麼外界稱他很嚴格，因為在醫生職涯中被要求要很精確、準確。

柯文哲也直言，後來自己到北市府後才發現，不是每件事情都要要求這麼精密，只是醫生習慣了，但公務員不太習慣這種做事方法，「不過重症醫學就是要求要很精確。」

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）