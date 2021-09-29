台灣「幸福之地」卻變最危險地方　柯文哲酸蘇貞昌：話都你在講

記者蘇晏男／台北報導

行政院長蘇貞昌日前在立法院施政報告時，稱台灣防疫成果與經濟發展蓬勃，成為「舉世滔滔中的幸福之地」；但談到軍購預算，卻又稱台灣是地球上最危險的地方。對此，台北市長柯文哲29日表示，「話都你在講」。

柯文哲下午在北市防疫記者會上被問到，蘇貞昌在立院報告時，說防疫使台灣是舉世滔滔幸福之地，但談到軍購預算，卻又打出亡國危機牌，台灣是地球上最危險的地方，被國民黨立委批評精神錯亂，市長認同嗎？這次疫情犧牲800多條人命是不用追究的嗎？

柯文哲說，這是政治口水題，認真做事就好，自己常常說「神也你，鬼也你，話都你在講」，意思就是說...。柯文哲上句話未說完，改重申「算了算了，有時候我都懶得回答了，認真工作就好了。」

媒體再問，市長會不會覺得3+11沒人扛責也沒關係，政府甚至反過來批評在野黨。

柯文哲說，如果是一個成熟民主國家，比扛責更重要的是是檢討，怎麼那個政策為什麼會在過程中出現破口；所以他以前很強調SOP，但大家會覺得政治不是這樣做，「錯！」一個政策要形成，公民參與要怎麼弄，要詢問利害相關人，受益受害者是誰，且按照目前法令有無問題，再加上還有專家學者意見，最後要送市長室會議，10幾個人聽過，確保多元性足夠。

柯文哲強調，政治更重要的是要檢討政策形成過程中，是哪個地方出破口。接著，柯特別點名衛福部，（3+11）是醫療專業東西，但台灣政治不太尊重專業，專業的問題專業解決，要能參考專家意見，我們最多只能做政策調整，回到理性科學務實的路上。

柯文哲認為，到現在為止不敢公開會議紀錄就是這樣，這到底是哪個醫學專家同意的，如果都沒有，就更嚴重了；所以今天不是扛責，更重要的是檢討政策形成過程中，到底哪個流程出現問題，我認為這不符合專業、不符合科學，為什麼它會出現。」

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）