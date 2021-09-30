「居隔外出」被重罰15萬　訴願後減為5萬他還不服！法官神回

▲劉姓單幫客不服訴願後還要罰5萬，提出行政訴訟，但法官認為，劉男違規屬實，市府處罰並無不當，判駁回。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名單幫客回台居隔期間，未通報外出就醫遭重罰15萬，單幫客認為自己當時身受疾病所苦，不得已外出就醫，因而提出訴願，獲准改判5萬。不過，單幫客仍不服，再提行政訴訟要求撤銷裁罰。法官認，單幫客違法事實在前，即始因病痛難忍，但市府裁罰並無不當，法院無權依此撤銷罰單，建議單幫客，若經濟有困難可分期償還。

判決指出，1名劉姓單幫客今年在疫情期間仍飛往日本帶貨，4月26日返台後，被衛福部通知需居家檢疫14天，5月11日才得以解除出關。但劉男卻於五一勞動節當天，未獲新竹市衛生局許可，自行騎機車、未戴安全到1家耳鼻喉科診所看診，途中因未帶安全帽遭警方攔查，才被發現違反檢疫規定，新竹市府依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及疏困振興特別條例」重罰他15萬元。

劉男不服提起訴願，衛福部撤銷新竹市府處分書，重新調查，認原告違反居家檢疫規定屬實，從輕改罰5萬。不過，劉男仍不服再提訴願遭衛福部駁回，向新竹地院提出行政訴訟，要求法院撤銷裁罰。

劉男表示，自己長期受憂鬱症所擾，還有中度身心障礙，20多年飽受身心折磨，平日都有追蹤定時服藥，當日因右耳中耳炎疼痛難耐，才不得已違反檢疫規定外出就醫，加上他以為五一勞動節當天市府應無人上班，才沒事先通報，甚至因疼痛造成思慮不清，才會在未帶安全帽、手機的情況下騎車出門。

劉男說，當日自己就被送到醫院住院隔離，期間被院方以童軍繩綑綁、吃喝拉撒睡在病床上，顯見當時自己已因精神障礙而無辦識能力，理應依行政罰法第9條第3項而免予處罰，而不是減輕罰款。況且家中還有8旬老父及身障老母、叔叔，3人都要他照料，承擔開銷，沒能力繳5萬，要求法官撤銷罰單。

新竹市府向法官表示，劉男違規事實明確，且一開始依情節裁罰15萬，後來也再考量他的病史，可能影響他的行為識識能力，改罰5萬元，市府無不當之處，要求駁回原告之訴。

法官調查，劉男違反居家檢度擅自外出屬實，並向衛福服提訴願，後因醫院出具疾病證明，推認劉男當時恐因精神障礙或心智缺陷，導致無法辨識行為違法，已依行政罰法規定罰鍰從10萬元減輕至5萬元，認市府裁罰並無不當。

劉男雖表示，因疾病疼痛難忍，嚴重影響身心狀態，但法官調查，劉男仍記得外出戴口罩，還能自行騎機車到診所，與衛政人員對話時，能清楚回答姓名、檢疫期間起訖日、檢疫期間限制，甚告知五一勞動節無人上班等認知，即證明劉男當時尚未達到完全欠缺行為辨識能力。

且劉男始因無工作飛往日本跑單幫，原計劃5天4夜回國，因疫情無預警停飛，在日本停留近2個月後，才補機位回台，顯見他在期間還能努力維持身心平衡，幾乎與一般正常人無異，應該不至於因為中耳炎疼痛就欠缺行為辨識能力。

再者，劉男主張家中有三老需他照料，沒錢繳罰款，雖有可憐之處，但確實違法，市府裁罰並無違誤，基於三權分立原則，市府裁罰是否有不當之處，不是法院可以審究的權限，若劉男資力有限，也可申請分期，劉男主張無理，撤銷罰單請求予以駁回。



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