疫苗覆蓋率達6成「雙十連假後降一級」？　陳時中：不會這麼快

▲陳時中堵訪。（圖／記者嚴云岑攝）



記者嚴云岑／台北報導

國內疫情趨緩，指揮中心日前宣布10月5日後開放部分休閒場所，指揮官陳時中今（30）日上廣播節目，被問及雙十連假後國內疫苗覆蓋率達6成的話，是否有望降一級？陳回應，「努力中」，但坦言政策都是滾動式檢討，不會這麼快，且國外疫苗覆蓋率高的國家，疫情還是有一些變化。

衛福部長陳時中上午在廣播節目談論國產疫苗與「3+11」政策，會後接受堵訪時表示，「下午到貨可能性很高」，登機後會再與國人報告。另外，他也提到家人疫苗選擇，自己與大兒子打AZ、太太與二兒子打高端，而太太接種後有「肚子怪怪的」輕微副作用。

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總統蔡英文與副總統賴清德今日上午接種高端第二劑，被問及正副總統同一天打疫苗，雖然有間隔30分鐘，但若兩人都身體不適該怎麼處理？對此，陳時中回應，國安團隊觀察兩人第一劑接種後反應，認為第二劑都是安全的。他另對高端第三劑回答，認為言之過早。

BNT疫苗到貨延遲，也讓校園出現接種缺口，陳時中在節目中與堵訪時再次道歉，表示這是因進貨期程與原本期待有落差，但到貨後會儘速安排。

而在節目中，陳時中除了說明聯亞未通過EUA原因，也提到高端疫苗受到國際肯定機會高。在堵訪時他再度解釋，這是因為國際法規機構與協會所提出的免疫橋接建議與我國EUA認證方式相似，都是選用中和抗體，樣本數也類似，未來也會持續努力。