向防疫人員致敬　嘉義郵局攜手民間單位贈感恩郵摺

▲民間團體捐贈嘉義縣300冊感恩郵摺。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著台灣新冠肺炎疫情稍緩，民間企業團體合捐300冊限量發行防疫「感恩郵摺」，為台灣加油，向防疫人員致敬，在衛生局大門口由衛生局長趙紋華代表縣長頒贈感謝狀。

民間企業團體為感謝醫護人員在第一線防疫作戰的辛勞，特別與知名繪本作家幾米合作，限量發行防疫「感恩郵摺」，幾米更親自提稿寫上「謝謝您們，一起加油」鼓舞字句於郵票小全張上，藉此感謝所有為此次疫情無私奉獻的醫護人員及默默付出的全國防疫人員。

此次獲贈的防疫物資相當溫暖、特別，趙紋華說，感謝中華郵政股份有限公司嘉義郵局、三合美食品股份有限公司、社團法人嘉義縣北回急難救助協會、王冠鈞先生、王怡文小姐、黃勝鐘先生、古月居文物藝品店等合捐300冊防疫「感恩郵摺」，郵摺內含郵票6枚，藉由色彩豐富的插畫筆觸，搭配6位可愛小朋友獻花，透過郵票傳遞對防疫人員誠摯謝意，並期待有更美好的未來。





趙紋華呼籲，疫苗接種是基本的防護力，鼓勵大家踴躍上1922網站或健保快易通意願登記，針對65歲以上長者第二劑接種，衛生局均統一造冊通知，提醒長輩接到通知一定要去接種。

目前國內維持二級警戒，餐飲業雖目前有條件提供內用服務，但仍需遵守相關防疫措施，如實聯制，趙紋華提醒，民眾仍應維持高度警戒，千萬不因降級而鬆懈疏忽。