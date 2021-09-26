北市疫情趨緩「上週僅1例本土」　衛生局：長照機構10月1日開放探視

▲新北市日前發生Delta群聚感染，北市府當時呼籲，減少到長照機構、老福機構探視。（示意圖，非文中當事人／ETtoday資料照）



記者袁茵／台北報導

新北市板橋區某幼兒園9月初爆發Delta群聚感染，北市於8日宣布，應避免非必要訪視；事隔近20天後，新北市長侯友宜宣布，群聚事件正式結案，並開放醫院及長照機構探視。關於台北市是否也要恢復長照機構探視？台北市衛生局26日表示，中央有提及，台北市、新北市、基隆市、桃園市可從10月1日開放訪客探視或住民請假外出。

台北市衛生局26日下午召開防疫記者會，北市衛生局專委歐佳齡表示，北市9月19日至25日總計1例本土確診，位於北投區，其餘都是境外移入個案，且北市7家免費篩檢站於25日採檢992人都是陰性，近3週每天新增本土確診平均不超過3例，顯見疫情有趨緩趨勢。

針對20日才發生的英國返台女學生（案16254）位於士林區，當時中央判定為本土個案，但衛生局此說法是否有出入？對此，北市衛生局事後接受《東森新媒體ETtoday》電訪時回應，案16254已被中央改判為境外移入，不算是北市本土個案。

被問到北市先前為了因應Delta病毒，暫停長照機構探視，現在群聚感染已經結案，是否恢復探視？歐佳齡提及，北市目前經過中央綜合評估，屬於中風險縣市，已有份公文特別提及，北北基桃自10月1日開始，開放訪客探視、住民請假外出等措施。

歐佳齡指出，有可能是碰到假日的關係，目前尚未收到中央的正式公文，相關細節等到週一（9月27日）收到公文之後，會立刻轉給醫療機構。

面對新北市板橋某幼兒園日前爆發Delta群聚感染，北市府曾於8日表示，考量到長照機構屬於高風險的族群，因此針對「長期照顧機構（機構住宿式及團體家屋）、老人福利機構、身心障礙福利機構、一般護理之家、精神護理之家、兒童及少年安置及教養機構、康復之家等」，呼籲家屬一周內應避免「非必要性訪視」，減少人流出入機構，降低傳播風險，並且嚴格落實防疫措施，疫情規範上有變化也會適時調整後宣布。