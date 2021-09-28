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北市中正區50多歲男確診！到花蓮住過5天　曾出入萬華一些場所

▲▼台北市衛生局專委歐佳齡。（圖／北市衛生局提供）

▲台北市衛生局專委歐佳齡。（資料圖／北市衛生局提供）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心28日公布，新增1例本土個案（案16315），位於台北市。台北市衛生局28日表示，案16315為一名50多歲男性，曾經於5月在萬華有「出入一些場所」，但5月14日採檢時為陰性，9月27日採檢為陽性，Ct值28.4，目前已經匡列10名接觸者做居家隔離及採檢。

指揮中心28日表示，今日新增1例本土個案（案16315），為50多歲男性，9月27日因工作需求自費採檢，並於今日確診。個案近期均無症狀，衛生單位已啟動醫院及社區調查與防治，相關接觸者匡列中。

台北市衛生局28日下午召開防疫記者會，台北市衛生局專委歐佳齡指出，北市今天新增3例確診，分別為2例境外、1例本土，本土部分為案16315，是一名50多歲中正區男性，曾在5月於萬華地區有活動史，5月14日時採檢為陰性；由於個案因工作需求得出國，9月27日採檢結果為PCR陽性，Ct值28.4。

歐佳齡表示，雖然個案說沒有症狀，但目前已收治到醫院做隔離治療，後續會做抗體檢驗，並請中央進行基因定序釐清相關感染源。

歐佳齡指出，案16315曾於9月18日至9月22日到花蓮親友家住宿，27日晚間得知確診消息後，北市府已有馬上通知花蓮衛生局；而個案工作地、居住地點都在台北市，目前北市衛生局已經匡列3名親友、7名職場接觸者居家隔離及採檢，並陸續做進一步疫調、足跡追蹤。

被問到案16315曾在萬華有活動史，目前感染源為何？歐佳齡回應，個案5月14日做採檢時是陰性，但「曾經在萬華有出入一些場所，是不是當時感染，尚無法確定。」目前已有請中央做病毒基因定序。

媒體追問，所謂「在萬華出入一些場所」是否為茶室？歐佳齡提及，細節要等到確認足跡後才能公布，昨天時間較緊急，個案說明不是很完整，會做比較詳細疫調、確認清楚。

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