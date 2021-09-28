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台南蝦仁飯老闆娘未戴口罩　衛生局：裁罰3千元

▲網友PO文，檢舉台南1家蝦仁飯老闆娘未戴口罩案，台南市衛生局將依傳染病防治法第70條第1項規定裁罰新台幣3千元罰鍰。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲網友PO文，檢舉台南1家蝦仁飯老闆娘未戴口罩案，台南市衛生局將依傳染病防治法第70條第1項規定裁罰新台幣3千元罰鍰。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

記者林悅／台南報導

網路社群爆料公社被網友PO文，檢舉台南1家蝦仁飯老闆娘未戴口罩案，台南市衛生局指出，當事人行為已違反餐飲從業人員應佩戴口罩之防疫措施，衛生局將依傳染病防治法第70條第1項規定裁罰新台幣3千元罰鍰。

台南市衛生局指出，為避免相關餐飲場所COVID-19群聚感染、致疫情擴大，餐飲業應依中央流行疫情指揮中心及台南市餐飲場所公告之防疫相關規定，（一)餐飲從業人員每日量測體溫及監測健康狀況、（二)餐飲從業人員應佩戴口罩及勤洗手、（三) 餐廳場所內用區須維持良好通風，並應遵守同桌者採梅花式安排座位且使用隔板（但同桌者同住親友及照顧需求者得不受此限）。

台南市長黃偉哲呼籲，共同攜手落實防疫措施，嚴請業者應遵守規定，違反上開餐飲防疫措施，依傳染病防治法第70條第1項規定，處新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰，請業者耐心挺過疫情的危害，若執意違反者將進行相關裁罰。

▲網友PO文，檢舉台南1家蝦仁飯老闆娘未戴口罩案，台南市衛生局將依傳染病防治法第70條第1項規定裁罰新台幣3千元罰鍰。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

據了解，本土疫情近日雖然趨緩，不過在外仍必須戴口罩。一名女網友PO表示，日前她到台南某小吃店時，好意提醒老闆娘要戴口罩，怎料卻遭嗆「檢舉啊」，讓她超傻眼。這名女網友在臉書社團「爆料公社」上貼文表示，「天啊！這間台南的蝦仁飯老闆娘好囂張啊！」由於目睹老闆娘沒有戴口罩，所以她就請對方戴好，並說這樣很不衛生。但老闆娘非但沒將口罩戴起來，還回嗆「檢舉就檢舉啊！」原PO聽到這席話後氣不過，便將影片貼出來，直呼「那就順你意囉！」而從畫面可見，老闆娘確實沒有戴口罩，只低頭顧著夾配菜，不過，其他員工則有遵照規定口罩戴緊緊。

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