鴻海子公司女工程師曾去SOGO忠孝店　北市32人採檢結果出爐

▲台北市衛生局專委歐佳齡。（資料圖／北市衛生局提供，下同）

記者袁茵／台北報導

新北市土城的鴻海旗下子公司1名研發工程師（案16286）24日被判定陽性確診，Ct值為34，曾到過北市SOGO忠孝館，因此該百貨8樓整層於25日停業1天，8樓3個櫃點停業3天至27日。台北市衛生局26日表示，北市透過精準疫調匡列，目前17人PCR陰性，15人快篩陰性，31人安排於27日採檢。

台北市衛生局26日召開防疫記者會，針對案16286的接觸者採檢結果，北市衛生局專委歐佳齡指出，此案曾於9月19日到過北市SOGO百貨忠孝店，已有發送簡訊通知足跡重疊者，且北市也有做精準疫調進行匡列，並請63名民眾配合採檢，其中有17人PCR為陰性，另有15人自行做快篩為陰性，還有31人預計27日做採檢。

北市衛生局25日表示，案16286為新北市確診個案，9月19日曾至SOGO百貨忠孝店8樓，北市24日接獲通知後，已立即通知業者環境清消，百貨公司8樓於9月25日停業1天、3個櫃位停業3天，已發送1550則簡訊預警，提醒曾與新冠肺炎確診者足跡相同民眾，如有疑似症狀請主動就醫採檢，並安排逾60人於25日至27日進行採檢。