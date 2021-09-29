澎湖有這東西出沒　「奇癢紅疹怪病」初判出爐

記者陳俊宏／綜合報導

澎湖近日出現不明怪病，有不少民眾皮膚出現大片紅疹且奇癢無比，且有人表示社區有毛毛蟲出沒。對此，澎湖縣衛生局表示，初步診斷為「刺激性接觸型皮膚炎」，與水質、疫苗副作用無關。衛生局呼籲，鄉親出門請穿長袖衣物，若有紅疹搔癢部位，建議先以溫水淋浴沖洗，更換乾淨衣物。

澎湖縣衛生局28日委請衛生福利部澎湖醫院運用遠距設備，與花蓮慈濟醫院張中興教授等人視訊連線；遠距醫療皮膚科門診由高雄長庚醫院李志宏主任看診，約有7成就診鄉親診斷為接觸性皮膚炎；此外，台北萬芳醫院林怡慈醫師於望安鄉衛生所及將軍衛生所支援皮膚專科門診，也發現有約5成為接觸型皮膚炎患者。

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▲▼澎湖縣衛生局表示，初步診斷為「刺激性接觸型皮膚炎」。（圖／記者吳奕靖翻攝）



衛生局指出，綜合看診民眾症狀及敘述，部分人員表示近日社區有毛毛蟲出沒，經詢問皮膚專科醫師看法，現行地區內的紅腫症狀像是「丘疹樣尋麻疹」（insect bite induced popular urticaria），此皮膚癢疹有可能因節肢動物叮咬，不排除是樹木草叢棲息的毛毛蟲、纖毛或寄生在季節性候鳥、家禽的蟎造成；醫生建議只要不過度搔抓，此癢疹會自動痊癒，也不會留下疤痕。

衛生局說，經詢問自來水廠表示近日水質監測數值均無異常狀況，請鄉親不要慌張，並非水源不乾淨，更非打疫苗後的副作用。

衛生局再次呼籲鄉親出門運動或通勤時，請穿著長袖衣物、脖圍和長褲，減少暴露部位；若有紅疹搔癢部位，建議先以溫水淋浴沖洗，更換乾淨衣物，若無改善請盡速就醫，醫師會根據紅疹面積及癢感程度給予藥膏或口服藥物，切勿隨意購買藥物或乳液塗抹，以免症狀惡化。

▲▼大批民眾到診所看醫生。（圖／記者吳奕靖翻攝）