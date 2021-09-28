　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

她挺陳柏惟台語質詢邱國正　孫大千怒轟：質詢台當歌劇舞台嗎？

▲▼管碧玲聲援陳柏唯用台語質詢邱國正，孫大千怒批把立法院當歌劇舞台。（圖／翻攝孫大千臉書）

▲管碧玲聲援陳柏惟用台語質詢邱國正，孫大千怒批把立法院當歌劇舞台。（圖／翻攝孫大千臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

台灣基進黨立委陳柏惟日前於立院，要求全程以台語質詢國防部長邱國正，引發議論。民進黨立委管碧玲則出面緩頰，希望邱國正能體會可以體會多元文化之美。對此，前立委孫大千痛批，管碧玲現在是把立法院質詢台當成是歌劇舞台嗎？邱國正是國防部長，不是文化部長，陳柏惟明明應該針對國防事務進行詢答，怎麼會利用國防部長來「體會多元文化之美」呢？

孫大千表示，在多元文化之下，台灣人民本來就可以自由的使用母語溝通，但是這絕對不代表可以在國會殿堂上，用這樣的方式來耍寶作秀。陳柏惟用台語質詢，難道以後其他的立法委員也可以用客語、原住民語、或者是外籍配偶使用的語言來質詢嗎？立法院以後要準備多少同步口譯人員來體驗「這種令人喜悅的多語言之美」呢？

孫大千指出，立法委員是國家公器，身為立法委員應該善盡憲法所賦予的責任與義務，在國會殿堂上用大多數民眾聽得懂的語言行使職權，讓選民可以了解政府的施政重點，而不是大費周章地「想要為自己的母語贏得尊重、讓不同語族的同胞欣賞」。難道管碧玲認為，陳柏惟只需要針對他選區裡以台語為母語的選民負責嗎？其他人聽不懂都是活該嗎？

孫大千也說，國防部長代表三軍將士，在詢答過程當中本該得到應有的尊敬，任意把國防部長當成自己表演的配角，不但嘩眾取寵，令人做嘔，對於捍衛國家安全的三軍將士更是一種羞辱。管碧玲還有臉呼籲邱國正應該要柔軟一點嗎？

孫大千痛批，管碧玲想要用辭藻華麗的文青語言來掩飾陳柏惟愚蠢至極的野台戲碼，不但侮辱了台灣人民的智慧，更再一次踐踏了國防部長的尊嚴。

立法院本會期起試辦口譯服務，陳柏惟27日全程以台語質詢，因不滿邱國正回覆「語言就是交通的工具」，當場怒嗆「部長你好鴨霸」。管碧玲表示，希望今天的火花在邱國正冷靜之後，可以體會多元文化之美，「那時候部長或許會變得柔軟一點了」。

其他人也看了這些...

邱顯智怒嗆國民黨國會當馬戲團　「連民國都不敢寫笑死人了」
立院上演「台版魷魚遊戲」！林楚茵曝影片打臉「搶不贏怨東怨西」
藍綠「女戰神」眼神超殺！　陳玉珍、邱議瑩爆推擠從發言台嗆到場外

►全台必泡「好湯」飯店大盤點！

ET快訊
彰化男買大樂透中百萬！　不知中獎竟丟進垃圾桶
快訊／台中某工廠驚傳自縊輕生　警消到場已明顯死亡
快訊／陳時中超累！　立院內撐頭睡著了
1次接種6劑BNT！　莊人祥揭大劑量「兩大副作用」
BNT不良事件累計58件　出現皮疹、嘔吐
入境日本3疫苗隔離少4天「沒有高端」　指揮中心：與日方溝通
BNT延遲！北市19校「1.3萬名學生受影響」　10月9日後
25人誤打BNT原液還要打第二劑？　指揮中心回應了
快訊／今增1例本土！北市50多歲男「因工作採檢」確診
快訊／第十輪打AZ、高端　意願登記到明天中午
快訊／今新增1本土、6境外　無人死亡
LIVE／25人誤打150人份BNT　指揮中心最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌自誇「舉世滔滔幸福之地」　李貴敏：虧綠委吞的下去

快訊／民進黨下午出奇招「貍貓換太子」　要費鴻泰上台質詢

LIVE／新北25人被打未稀釋BNT　侯友宜親上火線說明

蔡英文昔稱「一中是唯一選擇」原因曝　關鍵前提是中國放棄武力

直擊／累了嗎？陳時中立法院備詢　托腮打盹照曝光

BNT延遲抵台！北市19校「1.3萬名學生受影響」　10月9日後才能接種　

蔡英文向民進黨同志示警：國內出現極端、分化社會言論！

新北市議員大嫂打到未稀釋BNT　全身無力緊急治療中

黨主席選舉後發聲　連勝文秀老照片：團結奮進國民黨再起

她挺陳柏惟台語質詢邱國正　孫大千怒轟：質詢台當歌劇舞台嗎？

吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

極簡女分享日常生活「節儉狠招」領薪把生活費一次領用信封管錢

日本達人演繹「忍者就寢法」　腳夾棉被後空翻...人瞬間消失！

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

澎湖爆怪病！皮膚「大面積紅腫」　民眾奇癢無比...衛生局介入調查

動手DIY《魷魚遊戲》焦香椪糖　致命圖形一戳GG！網：用舔的XD

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

蘇貞昌自誇「舉世滔滔幸福之地」　李貴敏：虧綠委吞的下去

快訊／民進黨下午出奇招「貍貓換太子」　要費鴻泰上台質詢

LIVE／新北25人被打未稀釋BNT　侯友宜親上火線說明

蔡英文昔稱「一中是唯一選擇」原因曝　關鍵前提是中國放棄武力

直擊／累了嗎？陳時中立法院備詢　托腮打盹照曝光

BNT延遲抵台！北市19校「1.3萬名學生受影響」　10月9日後才能接種　

蔡英文向民進黨同志示警：國內出現極端、分化社會言論！

新北市議員大嫂打到未稀釋BNT　全身無力緊急治療中

黨主席選舉後發聲　連勝文秀老照片：團結奮進國民黨再起

她挺陳柏惟台語質詢邱國正　孫大千怒轟：質詢台當歌劇舞台嗎？

上傳前女友激情片才被訴　楊實秋兒涉偷150元按摩油判2月

蘇貞昌自誇「舉世滔滔幸福之地」　李貴敏：虧綠委吞的下去

快訊／民進黨下午出奇招「貍貓換太子」　要費鴻泰上台質詢

解放軍官宣「殲-20用國產發動機」　下一步要提升遠程戰略打擊力

江少慶大戰羅傑斯　運彩看好富邦悍將

多倫多媒體承認若小葛雷諾沒拿三冠王　大谷翔平將奪MVP

幸運兒買二手冰箱挖出「上億私房錢」　可依法爽拿20％報酬金

12歲男童洗澡「背部焦黑」慘死　爺爺一碰麻了：流出的水都有電

快訊／台中太平某工廠驚傳輕生案　警消到場已明顯死亡

城市科大感謝東奧高球教練曾秀鳳　致力傳承高球幼苗

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

政治熱門新聞

快訊／疑誤認成殘劑疫苗　新北25人遭施打「未稀釋BNT原液」

快訊／25民眾打「未稀釋BNT」　身體狀況曝光、安排住院一週

游淑慧：「接種高端」的數百萬人怎麼辦？

陳玉珍：突襲成功！民進黨7員睡覺中　立院衝突畫面曝

恩主公醫院沒稀釋BNT原液　接種人數少6倍、百位民眾沒打到

快訊／藍不敵綠人數優勢！　蘇貞昌狂吼54字完成施政報告

新北市議員大嫂打到未稀釋BNT　全身無力緊急治療中

快訊／新北懲處恩主公醫院停打疫苗一周　最重取消疫苗合約

快訊／新北25人打未稀釋BNT　陳時中：當然會懲處

有好貨到？綠委1圖+3字　網友嗨翻了

直擊／累了嗎？陳時中立法院備詢　托腮打盹照曝光

快訊／蘇貞昌下令防疫管制再鬆綁　KTV、體育、婚宴場將適度開放

「金門女戰神」發威！　陳玉珍一擋十搶佔發言台畫面曝

北市70歲以上　9／28預約第二劑莫德納

更多熱門

相關新聞

陳柏惟台語質詢惹議　立法院暫緩施行通譯

陳柏惟台語質詢惹議　立法院暫緩施行通譯

立法院本會期起試辦口譯服務，台灣基進立委陳柏惟27日全程以台語質詢，因不滿國防部長邱國正回覆「語言就是交通的工具」，當場怒嗆「部長你好鴨霸」。對此，立法院秘書長林志嘉表示，將暫緩執行通譯服務，加強溝通後再行，以實現立法院院推廣多元語言及母語使用的美意。

王浩宇勸吵「台語質詢」沒意義　3Q粉洗板

王浩宇勸吵「台語質詢」沒意義　3Q粉洗板

管碧玲指邱國正誤會　盼體會多元文化之美

管碧玲指邱國正誤會　盼體會多元文化之美

「和立院、國防部對通譯認知不同」　陳柏惟道歉：造成不必要的誤會

「和立院、國防部對通譯認知不同」　陳柏惟道歉：造成不必要的誤會

顏寬恒酸陳柏惟：母語不是拿來炫耀的工具

顏寬恒酸陳柏惟：母語不是拿來炫耀的工具

關鍵字：

孫大千陳柏惟罷免陳柏惟

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 13開賣4天　這款全降價

快訊／高雄女自轟亡！現場留13顆子彈

22歲網拍妹自轟亡　遺書讓姊崩潰

Sandy首放閃CEO未婚夫！從韓劇走出來的人

鄰居告她「虐童」　社工上門超糗

晚上不能吃「這道菜」？　網秒回憶：長輩真的有交代

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

吳姍儒CEO未婚夫「9年前曾當范范MV男主角」

iPhone 14工程機曝光　螢幕沒瀏海挖孔如「驚嘆號」

《魷魚》紅衣人哪來的？網瘋猜：跟孔劉有關

快訊／疑誤認成殘劑疫苗　新北25人遭施打「未稀釋BNT原液」

夫妻婚後不做愛　法官因1句「激流鎮」判離婚

日本宣布打「這3款疫苗」　入境隔離可少4天

混血網紅「上圍漲到L」巨到驚人

大根、陳零九爆「為百萬糾紛撕破臉」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～

吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～
牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

極簡女分享日常生活「節儉狠招」領薪把生活費一次領用信封管錢

極簡女分享日常生活「節儉狠招」領薪把生活費一次領用信封管錢

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面