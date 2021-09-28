她挺陳柏惟台語質詢邱國正　孫大千怒轟：質詢台當歌劇舞台嗎？

▲管碧玲聲援陳柏惟用台語質詢邱國正，孫大千怒批把立法院當歌劇舞台。（圖／翻攝孫大千臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

台灣基進黨立委陳柏惟日前於立院，要求全程以台語質詢國防部長邱國正，引發議論。民進黨立委管碧玲則出面緩頰，希望邱國正能體會可以體會多元文化之美。對此，前立委孫大千痛批，管碧玲現在是把立法院質詢台當成是歌劇舞台嗎？邱國正是國防部長，不是文化部長，陳柏惟明明應該針對國防事務進行詢答，怎麼會利用國防部長來「體會多元文化之美」呢？

孫大千表示，在多元文化之下，台灣人民本來就可以自由的使用母語溝通，但是這絕對不代表可以在國會殿堂上，用這樣的方式來耍寶作秀。陳柏惟用台語質詢，難道以後其他的立法委員也可以用客語、原住民語、或者是外籍配偶使用的語言來質詢嗎？立法院以後要準備多少同步口譯人員來體驗「這種令人喜悅的多語言之美」呢？

孫大千指出，立法委員是國家公器，身為立法委員應該善盡憲法所賦予的責任與義務，在國會殿堂上用大多數民眾聽得懂的語言行使職權，讓選民可以了解政府的施政重點，而不是大費周章地「想要為自己的母語贏得尊重、讓不同語族的同胞欣賞」。難道管碧玲認為，陳柏惟只需要針對他選區裡以台語為母語的選民負責嗎？其他人聽不懂都是活該嗎？

孫大千也說，國防部長代表三軍將士，在詢答過程當中本該得到應有的尊敬，任意把國防部長當成自己表演的配角，不但嘩眾取寵，令人做嘔，對於捍衛國家安全的三軍將士更是一種羞辱。管碧玲還有臉呼籲邱國正應該要柔軟一點嗎？

孫大千痛批，管碧玲想要用辭藻華麗的文青語言來掩飾陳柏惟愚蠢至極的野台戲碼，不但侮辱了台灣人民的智慧，更再一次踐踏了國防部長的尊嚴。

立法院本會期起試辦口譯服務，陳柏惟27日全程以台語質詢，因不滿邱國正回覆「語言就是交通的工具」，當場怒嗆「部長你好鴨霸」。管碧玲表示，希望今天的火花在邱國正冷靜之後，可以體會多元文化之美，「那時候部長或許會變得柔軟一點了」。

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