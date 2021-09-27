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王浩宇苦勸吵「台語質詢」沒意義　陳柏惟粉絲洗板：講母語有錯？

▲▼立委陳柏惟,3Q。（圖／記者李毓康攝）

▲立委陳柏惟因為在立法院用「台語質詢」國防部長邱國正，意外引發風波。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

前桃園市議員王浩宇在臉書上，針對立委陳柏惟27日上午立法院的「台語質詢」風波，發表看法表示，「3Q可能最近壓力很大，但這樣爭吵實在沒有意義」，引發陳柏維粉絲的不滿洗板。

王浩宇在臉書發文表示，理解3Q的想法，但覺得這個時間點很沒必要啦！邱部長本身是外省人、真的聽不懂台語，「而我是客家人+外省人，雖然這幾年很努力學習，但也不見得聽得懂所有的台語用詞」。

王浩宇說，國民黨多年的禁止說方言運動，對台語、客家話、原住民族的母語傳承造成嚴重的傷害，邱部長的成長過程中就沒有台語的教育，「我支持在雙方理解的狀況下使用，但不必為此吵架」，事實上，歐洲承認多語言的國家，並不會強迫官員一定要每個語言都會。

王浩宇說，3Q可能最近壓力很大，但這樣爭吵實在沒有意義，改善的方案，或許是立法院設置通譯，這部分已經正在試辦，希望在磨合期內雙方能互相尊重，至少不要有情緒用詞。

▲▼民進黨桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲前桃園市議員王浩宇苦勸吵台語質詢的議題沒意義，但是陳柏惟的粉絲卻不領情。（圖／翻攝王浩宇臉書）

對此有陳柏惟的粉絲留言表示，「已經有設置通譯，國防部長自己在哪跳針，要求立委要說國語，如果立委用英文問政不也要翻譯，我真不懂在執著幾點」、「有通譯不用反而檢討立委講台語這樣不對吧。跟金溥聰不讓蕭美琴質詢時用英語一樣」、「堅持講自己的母語有錯嗎？以前我們同學之間都是講台語，但是現在呢？在學校同學之間都講華語，如果父母親在家中沒講台語，你能想像嗎？我們下一代不會講自己的母語。」

王浩宇面對陳柏惟粉絲的洗板表示，「我是完全尊重啦！」不過還是要提醒你們，罷免通過與否的關鍵在中間選民的感受，綠營選民都會挺3Q沒問題，但國民黨會無所不用其極地炒作議題，此時此刻，沒有必要得罪自己人，邱國正部長就是自己人，請記得他是執政團隊的夥伴。

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