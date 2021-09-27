陳柏惟堅持用台語質詢邱國正　顏寬恒：母語不是拿來炫耀的工具

▲前國民黨立委顏寬恒表示，母語不是拿來炫耀的工具。（圖／取自顏寬恒臉書）



記者林銘翰／台北報導

立法院本會期起試辦口譯服務，台灣基進立委陳柏惟27日全程以台語質詢，因不滿國防部長邱國正回覆「語言就是交通的工具」，當場怒嗆「部長你好鴨霸」。對此，前國民黨立委顏寬恒狠酸，母語是媽媽講的話，不是拿來炫耀和壓迫別人的工具。

陳柏惟27日上午在立法院全程使用台語質詢，並質疑邱國正假裝聽不懂質詢內容，當場怒嗆「部長你好鴨霸」，邱國正則數度回應，語言是交通的工具，大家的工具共用會比較方便。

顏寬恒27日下午在臉書表示，母語是媽媽講的話，不是拿來炫耀和壓迫別人的工具，「說台語我很驕傲，但推廣母語靠的不是在國會殿堂上做秀，你監督了什麼問題才重要」。

陳柏惟強調，台灣是一個多元的國家，「媽媽講的話叫做母語，母語就是國語」，他也尊重使用不同語言的人，但是不能勉強別人講話，自己過去配合國防部可能「台語比較聽不懂」，並質疑請來中文翻譯難道也不行。

邱國正則回應，自己沒有說不行，但也沒講不合理，既然要傳譯就要好好的傳，而語言就是交通的工具，同樣的對話只會把速度加快，「但是委員沒有在聽，一定要傳譯，我剛剛並沒有反對，我只是提醒」。