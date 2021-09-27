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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「和立院、國防部對通譯認知不同」　陳柏惟道歉：造成不必要的誤會

▲▼立委陳柏惟,3Q。（圖／記者李毓康攝）

▲立委陳柏惟。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

國防部長邱國正今（27日）赴立法院備詢，立委陳柏惟事前申請台語同步口譯，邱國正則堅持委任國防部官員傳譯，並多次提到「語言是交通工具」，兩人數次發生爭執，陳柏惟事後致歉，表示，今天是立法院史上第一次有通譯，卻因對通譯認知落差失焦，「抱歉造成不必要的誤會。」

陳柏惟表示，今天本該是歷史上被記錄的一天，會期展開、台灣史上第一次立法院有通譯，我也做了很多功課來面對開學質詢，國防部長與我將會被記錄下來，本應是光榮的事蹟，也可以看到不同政黨的召委也慎重其事地宣布使用這項服務。

今陳柏惟質詢過程中，邱國正多次協助傳譯修正翻譯；並提到「語言是交通工具」，幾次言語交鋒後爆出火藥味，讓陳柏惟忍不住大罵「部長你有夠鴨霸」，質疑他明明聽得懂台語卻假裝聽不懂。最後，陳柏惟強調未來還是會繼續用台語質詢；邱國正則反擊也會繼續發表自己的意見。

陳柏惟指出，去年上任後，立法院幾次發生母語溝通不良事件，因此，提案通過立法院使用通譯服務，讓大家在國會可以自由的使用自己的母語，「我也把這件事情當作政績宣傳，公部門由上而下可以讓質詢內容讓更多人知道。」

陳柏惟表示，自己從不逼迫別人講台語、也不曾在對方聽不懂的情況說台語，更沒有考驗國防部長的聽說能力，「只是卑微的希望我能使用台語進行質詢。」

陳柏惟指出，用台語進行質詢，是因為自己推動政策與論述的過程，以及選區行程也都大部分使用台語、服役的時候基層官士兵也都使用台語，希望能讓選區的聲音被國會聽見，也能把國會的聲音帶回選區，「我在用台語質詢時通常都比較順利，所以希望能自由的使用台語。」

對於和邱國正衝突，陳柏惟表示，原因在「國防部」與「立法院」與「我」的認知不同，一方面立法院覺得準備好了，當作是喜事在宣布；另一方面國防部認為我是突襲，選擇用對抗的方式反對，「我們無意將此事做政治操作，會在會後將質詢內容書面給國防部完成工作。」

陳柏惟指出，不會執著在這個事件上，也無意用此事做議題，自己用中文質詢了國防部三個會期，但有必要澄清避免產生誤會，後續會跟立法院、國防部溝通，「或許等立法院認為大家都準備好了後，我們才能夠自由的使用母語。」

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