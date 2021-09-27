管碧玲指邱國正誤會陳柏惟作秀　「希望部長體會多元文化之美」

▲國防部長邱國正。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院本會期起試辦口譯服務，台灣基進立委陳柏惟27日全程以台語質詢，因不滿國防部長邱國正回覆「語言就是交通的工具」，當場怒嗆「部長你好鴨霸」。民進黨立委管碧玲表示，希望今天的火花在邱國正冷靜之後，可以體會多元文化之美，「那時候部長或許會變得柔軟一點了」。

陳柏惟27日上午在立法院全程使用台語質詢，並質疑邱國正假裝聽不懂質詢內容，當場怒嗆「部長你好鴨霸」，邱國正則數度回應，語言是交通的工具，大家的工具共用會比較方便。

對此，管碧玲晚間在臉書表示，今天陳柏惟用母語質詢，是在事先正式申請同步翻譯的情況之下進行的，相信他原本試圖描繪一個很美麗的藍圖，就是可以呈現多元文化之下，人們可以自由的使用母語溝通，彼此相互欣賞互相尊重，這種令人喜悅的多語言之美。

管碧玲指出，沒想到事與願違，第一時間就讓邱國正動了氣，她認為邱國正誤會了，誤以為陳柏惟是在挑釁，又或許誤以為他是在利用自己作秀，所以進行了一場非常不愉快的互動。

管碧玲說明，她自己是客家人，深知台語、客語、原住民語言在文化上所處的弱勢，非華語族群的同胞所能理解，所以很容易進入陳柏惟的世界。

管碧玲認為，語言不只是溝通的工具，也是感情與認同，陳柏惟長期使用母語溝通，在電視上大家都看得到，她了解使用母語最能讓一個人充分表達，也最能讓一個人感受到內心的自由與滿足，而人們當然也會想要為自己的母語贏得尊重、讓不同語族的同胞欣賞。

管碧玲說，她相信這是陳柏惟今天申請使用同步翻譯的初衷，「我想是陳委員沒有事先告知您，以至於讓您誤解」。

管碧玲表示，邱國正誤以為陳柏惟作秀，或者誤以為對方在挑釁，「我可以理解」，然而這也是她認為要改變的社會現象，「我認為我們應該要改變，我們的社會上無法在不同族群之間，具有同理心，互相尊重、互相欣賞的社會分歧現象」。

管碧玲喊話，希望有一天，每一個人聽到別人使用母語的時候，都很自然地接受、尊重、甚至感到歡喜，很可惜今天這種可能的美好失敗了。

不過，管碧玲也說，邱國正身負重任，要成為保家衛國的悍將，可以霸氣一點，但希望今天的火花，在邱國正冷靜之後，可以體會多元文化之美，「那時候部長或許會變得柔軟一點了」。