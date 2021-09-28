立院上演「台版魷魚遊戲」！林楚茵曝影片打臉「搶不贏怨東怨西」

記者呂晏慈／台北報導

立法院28日繼續邀請行政院長蘇貞昌進行施政報告，國民黨團企圖第三度杯葛議事，朝野一早7點就爆發口角與肢體衝突，國民黨立委指控民進黨立委從後門提早進入議場，對此，民進黨立委林楚茵透過臉書揭露「第一視角」影片批評說，國民黨搶不贏主席台就怨東怨西，「國民黨只壓單邊，搶輸就怪規則，也太沒品！」

國民黨團因不滿行政院「3+11」專案報告及補充報告否認與5月本土疫情關聯，連續兩周杯葛行政院長蘇貞昌上台，民進黨團昨天晚間在議場前輪班固守，確保議事順暢，然而國民黨團今天清晨5點30分「突襲」，雙方爆發口角衝突，不過，國民黨立委事後對不滿民進黨立委今天上午7點從後門搶先進入議場，持續在議場內大喊抗議。

對此，林楚茵在臉書公布「第一視角」影片說，國民黨不要造謠，搶不贏主席台就怨東怨西，就是輸不起，國民黨明明都懂議事規則，卻要惡意抹黑，這是「台版魷魚遊戲」，國民黨輸了就只剩下藉口，民進黨戰鬥維持議事運作。

林楚茵說，院會當天，立法院議場7點開門，而且是前後門一起開，原因在於立委研究室在議場四周，委員也從四面八方來開會，怎麼可能只開一個門？而且立院前後面口都有時鐘，議事人員都是精準對時開門！別想耍賴就拖議事人員下水。

林楚茵表示，從她錄影的影片就能清楚看到，今天上午7點整28秒，前門進來的立委已經有人跑到主席台，而後門本來就是立法院游錫堃院長的出入動線，距離主席台也就近，但如果選擇從前門進來，就會距離蘇揆的發言台或是備詢台比較近，言下之意，要先抵達主席台或是發言台就是戰術運用，國民黨只壓單邊，搶輸就怪規則，也太沒品。

立法院副院長蔡其昌今天也連續六度回應國民黨團總召費鴻泰質疑說，前後門7點同時開，是從過去延續的規定。

▲朝野立委今天爆發肢體衝突，蘇貞昌在一片混亂下完成施政報告。（圖／記者屠惠剛攝）

其他人也看了這些...

►邱顯智怒嗆國民黨國會當馬戲團 「連民國都不敢寫笑死人了」

►藍綠「女戰神」眼神超殺！ 陳玉珍、邱議瑩爆推擠從發言台嗆到場外