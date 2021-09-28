陳柏惟台語質詢邱國正引爭論　立法院暫緩施行通譯服務

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院本會期起試辦口譯服務，台灣基進立委陳柏惟27日全程以台語質詢，因不滿國防部長邱國正回覆「語言就是交通的工具」，當場怒嗆「部長你好鴨霸」。對此，立法院秘書長林志嘉表示，將暫緩執行通譯服務，加強溝通後再行，以實現立法院院推廣多元語言及母語使用的美意。

陳柏惟27日在立法院全程使用台語質詢，並質疑邱國正假裝聽不懂質詢內容，當場怒嗆「部長你好鴨霸」，邱國正則數度回應，語言是交通的工具，大家的工具共用會比較方便。

林志嘉28日中午發布新聞稿指出，立法院在本會期首次試辦國家語言通譯服務，昨天陳柏惟首次在外交及國防委員會申請使用，然而或許因新制度上路前溝通不足，引起陳柏惟與邱國正間針對質詢使用語言的爭論。

林志嘉說，立法院將暫緩執行通譯服務，加強溝通後再行，以實現立法院推廣多元語言及母語使用的美意。

林志嘉說明，立法院本會期依照《國家語言發展法》，試辦通譯服務或設備供委員申請使用，適用包含閩南語、客語、原住民語言等國家語言，若立委有需求皆可申請，同時在院會期間行政院施政、專案報告及總質詢提供手語翻譯，除了議事公開透明外，也讓議事進行更順暢。

林志嘉也說，立法院長游錫堃長期關切母語文化發展，對立法院通譯服務的成效相當關心，已指示相關單位加強溝通，包括如何申請使用、機器設備、專業領域名詞確認等等，期望能重新調整並溝通。

林志嘉表示，立法院在聽取各方意見後，也留意到通譯服務上路時應加強溝通、避免資訊落差造成誤會，未來在確認各方充分理解前，通譯服務暫緩施行。