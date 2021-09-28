邱顯智怒嗆國民黨國會當馬戲團　「連民國都不敢寫笑死人了」

記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌28日前往立法院施政報告，國民黨立委群起霸佔發言台，意圖再次杯葛議事。時代力量立委邱顯智批評，每個委員都有質詢的權利，立委就是應該實質監督政府，國民黨每次都把國會當作馬戲團，更怒嗆「你們連民國都不敢寫了，笑死人了」，並獲得民進黨立委一致掌聲。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 。（圖／記者屠惠剛攝）



立法院28日將再度邀請蘇貞昌進行施政報告，民進黨立委28日上午搶先占據主席台及施政報告位置，國民黨立委則在旁包圍等待，經會議主席、立法院副院長蔡其昌勸導無效，議事再度遭到杯葛。

登記首位質詢的邱顯智表示，每個委員都有質詢的權利，就是要實質進行監督，國民黨每次都用這種方式，國人不能接受，立委應該要實質監督政府，國民黨團卻把國會當馬戲團，此番言論獲得民進黨立委一致鼓掌。

邱顯智批評，今天是上班日，至少要讓在野黨有可以質詢的機會，更怒嗆國民黨立委「你連民國都不敢寫了」，國會應該要做國會該做的事，人民不是要看國民黨立委演馬戲團，國會也不應該變成馬戲團，非常離譜。

邱顯智不滿地說，現在應該是要質詢行政院長，立委要實質監督行政院，「否則現在這樣有在監督嗎」，國民黨用這樣的方式才是在護航，每次都把國會當馬戲團，並直呼國民黨不要再演了，「你連民國都不敢寫了，笑死人了」。

邱顯智怒嗆，國民黨立委就是不敢面對蘇貞昌，連質詢都不敢質詢，時代力量立委陳椒華也在一旁聲援，不斷呼喊「要實質要監督」的口號，也獲得多數民進黨立委的支持掌聲。