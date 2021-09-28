美CIA爆曾計畫綁架「維基解密」創辦人　川普時期官員不惜暗殺

▲ 美國要求英國將亞桑傑引渡至美受審。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

維基解密創辦人亞桑傑（Julian Assange）目前關押英國，美國2019年要求將他引渡至美，英國法院今年1月以其精神健康問題為由拒絕。近日一份報告披露，美國中央情報局（CIA）高層在前總統川普（Donald Trump）執政時期曾討論綁架亞桑傑，甚至不排除將他暗殺。

「Yahoo新聞」26日提出一份報告指出，美國CIA在2017年曾討論綁架或殺害亞桑傑。當時是他躲藏厄瓜多駐倫敦使館的第五年，時任CIA局長蓬佩奧（Mike Pompeo）及高層官員對維基解密揭露CIA網路攻擊工具Vault 7感到憤怒，認為這是CIA史上最重大的文件外洩事件。

川普時期一名國安官員透露，蓬佩奧及CIA高層對於Vault 7事件感到丟臉，已經到了不顧一切的地步，CIA及政府內部高層甚至要求提出暗殺亞桑傑的計畫。

蓬佩奧2017年稱維基解密為「非政府的敵對情報機構」，令外界感到驚訝。Yahoo新聞報導，這代表CIA探員可將這個訴求公開透明的組織視為間諜組織，對其採取更強硬的手段。

《衛報》指出，綁架或謀殺一名被控外洩與恐怖主義無關之文件的平民可能引發公憤。CIA拒絕對此發表評論，亞桑傑的美國律師波拉克（Barry Pollack)）則向Yahoo新聞表示，「身為一名美國公民，我認為政府僅僅因為某人公布真實訊息，就考慮未經任何司法程序，綁架或暗殺他，絕對會令人非常憤怒」，希望英國法院處理亞桑傑引渡案時能將此事納入考量。

亞桑傑2012年來持續躲藏厄瓜多大使館，以避免被引渡至瑞典，面對性侵指控，但在2019年厄瓜多政府撤銷庇護後被捕，目前關押於倫敦監獄。

美國檢方根據《反間諜法》指控，亞桑傑試圖協助前美國陸軍情報分析師曼寧（Chelsea Manning）入侵軍事網路，獲取機密文件，密謀取得密碼及發布機密文件。但此舉引來人權組織嚴厲批評，因為調查記者的工作多與獲取及發布政府希望保密的資訊有關，亞桑傑一案卻開啟對記者祭出《反間諜法》的先例。

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