CNN讚爆台灣！　全球民主衰退「台灣逆風成長」成國際亮點

▲CNN盛讚，在全球民主衰退之際，台灣卻逆向成長，成為亮點。（圖／記者周宸亘攝）



記者吳美依／編譯

CNN專題報導，全球持續面臨民主衰退趨勢，但台灣的民主自由卻持續蓬勃發展，成為國際亮點；台灣2020年1月大選投票率高達75%，人民能夠透過數位參政，自由使用網路且不受審查，防疫有成且對政府高度信任，都成為自由民主分數亮眼的原因。

美國非政府組織「自由之家」（Freedom House）今年的報告指出，全球自由程度連續15年呈現下降趨勢，美國智庫胡佛研究所（Hoover Institution）政治學家拉里（Larry Diamond）也提出「民主衰退」（Democratic Recession）概念，形容全球公民權利遭破壞的現象，且此情況在過去1年半疫情期間更加惡化，匈牙利、委內瑞拉、烏干達等地都出現穩定趨向獨裁主義的趨勢。

台灣1992年首次國會議員全面改選後，民主日益鞏固，不僅被經濟學人智庫（EIU）喻為「亞洲民主燈塔」，民主指數排名全球第11、位居亞洲第一，也被「自由之家」評為全球最自由網路環境之一，甚至超越德美等民主國家。

台灣的實際政治參與也非常活躍，2014年太陽花學運走上街頭、佔領國會並且成功達成訴求；近2千400萬人口卻僅1.6萬例新冠肺炎，而人口數相近的島國澳洲確診數卻是5倍之多，防疫成功也讓政府免於實施妨礙公民權利的限制措施。

CNN也指出，儘管台灣達成許多民主成就，卻持續受到中國大陸威脅，例如國際孤立、武力威脅以及據傳的假消息運動及干預選舉。北京意圖仿效香港統治方式，對台灣提出一國兩制，但台灣政府委員會調查數據卻指出，近9成台灣人民不認同一國兩制。

全球網路自由度「台灣位居亞洲第一」 中國連7年墊底

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