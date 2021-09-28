40年前朝雷根總統開槍　精神病患辛克利將「無條件釋放」

▲發生於40年前的雷根遇刺案，造成多名受害者受傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

患有精神疾病的美國男子辛克利（John Hinckley），40年前企圖刺殺雷根總統未遂後，一位聯邦法官批准辛克利於明年無條件釋放，原則上解除各種法院對他施加的限制。

根據《美聯社》報導，現年66歲的辛克利於 2016 年從華盛頓的一家醫院搬到維吉尼亞州的威廉斯堡（Williamsburg），當時法院附帶的條件是，醫師與治療師定期監督他的用藥、個人治療與團體治療等，另外也不能擁槍、不能與雷根或其他受害者家屬聯繫。

▲暗殺雷根未遂的兇手辛克利，攝於2003年。（圖／達志影像／美聯社）



辛克利的律師萊文（Barry Wm. Levine）表示，他應該獲得無條件釋放，因為他不再構成威脅華盛頓行為健康部的代表也根據2020「暴力風險評估」（violence risk assessment），認為他不再構成危險。

辛克利25歲時在華盛頓一家酒店外，開槍打傷了美國第40任總統雷根，這起槍擊事件造成雷根的新聞秘書布雷迪（James Brady）癱瘓，另外他還造成特勤局隨扈麥卡錫（ Tim McCarthy ）、德拉漢提（Thomas Delahanty）受傷。

辛克利因為患有急性精神病，陪審員認為他有精神問題，認定他無罪，並且表示他應該接受治療，而不是終身監禁。

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