孟晚舟高調返國成北京宣傳手段　CNN：中美對抗的新時代將開始

▲孟晚舟穿著一襲紅色洋裝抵達深圳寶安國際機場。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

華為財務長孟晚舟結束長達1028天的引渡程序後，在25日搭機返抵中國深圳，加拿大前外交人員康明凱和商人史佩弗也同時獲釋。美媒報導指出，此事件反應出，超級大國的新對抗時代即將開始，這種情況可能讓中美之間的商業、文化、媒體和個人間的交流降溫，加深危險的冷戰思維。

根據CNN報導，孟晚舟2018年12月在加拿大溫哥華機場被逮捕後，同月稍晚，中方以涉嫌刺探情報為由，拘留加拿大前外交人員康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）。儘管北京當局一再否認這兩起事件的關聯性，但這並未消除外界認為，兩名加拿大人是被中方當作談判籌碼。

孟晚舟在25日晚間搭乘中國政府包機，抵達深圳寶安國際機場，現場不僅動員支持群眾揮五星旗聲援，甚至還拉紅布條、鋪紅地毯高規格接待；孟晚舟穿著一襲紅色洋裝下機後，隨即在停機坪上發表演說，除了感謝黨和政府的關懷，還提到中國國家主席習近平「把我的事掛在心上」。

▲加拿大前外交人員康明凱（Michael Kovrig）獲釋返國後和妻子激動相擁。（圖／路透）



CNN分析指出，孟晚舟高調返回祖國的目的，成為了北京政府宣傳民族主義的手段，將與其他大國的競爭，描繪成對手試圖遏止中國嘗試合法崛起成為世界大國的企圖。事實上，美國前總統川普在任時，完全沒有解決這個問題，反而多次採取北京當局的說法，直指孟晚舟被捕是出於政治動機，並暗示自己可以利用她當籌碼，尋求與北京達成貿易協議。

CNN提到，北京發出的訊息相當明確，若中國企業和西方法律體系發生衝突，後果將不堪設想，這意味著，各國政府現在必須權衡兩種可能性，第一是讓中國的龐大商業利益免受法律懲罰，另一個則是讓本國公民承受在中國遭到報復的風險。這種情況可能讓中美之間的商業、文化、媒體和個人間的交流降溫，加深危險的冷戰思維。

►釋放孟晚舟挨批軟弱 白宮否認對中政策軟化：持續究責北京

►孟晚舟平安返陸 華春瑩：中共領導下的強大中國是堅強後盾

►彭博：美中關係改善付出代價 釋放孟晚舟挨轟「姑息人質外交」

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast