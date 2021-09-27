快訊／北市醫院特殊病房、長照機構　10月1日起恢復探病探視

記者袁茵／台北報導

全台新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心27日表示，今日無新增本土確診，是台灣自5月新冠肺炎疫情爆發後，首度連續3天0確診。台北市政府27日下午召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，10月1日恢復長照機構及醫院特殊病房，包括加護、兒童和癌症病房探病探視。

台北市政府27日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並針對中央有條件開放場所、52歲以上民眾接種第二劑AZ計畫、陳時中反擊柯文哲情緒性發言大可不必、內政部政務次長花敬群稱居住正義第三條路等問題做回應。

柯文哲表示，中央於10月要開始恢復醫院、長照機構探病，北市第一階段先開放醫院特殊病房探視，例如加護、兒童和癌症病房，另有長期照護機構、老人福利機構、身心障礙福利機構、一般護理之家、精神護理之家、兒童及少年安置及教養機構、康復之家等恢復探病與探視。

面對新北市板橋某幼兒園日前爆發Delta群聚感染，北市府曾於9月8日表示，考量到長照機構屬於高風險的族群，因此針對「長期照顧機構（機構住宿式及團體家屋）、老人福利機構、身心障礙福利機構、一般護理之家、精神護理之家、兒童及少年安置及教養機構、康復之家等」，呼籲家屬一周內應避免「非必要性訪視」，減少人流出入機構，降低傳播風險，並且嚴格落實防疫措施，疫情規範上有變化也會適時調整後宣布。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）