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社會 社會焦點 保障人權

教授「雙眼化學灼傷」淚灑麵店　店員誤把酒精噴罐當額溫槍慘了

▲▼高鐵北車高鐵站量體溫。（圖／記者湯興漢攝）

▲許多公眾出入場合配合防疫要量額溫，同時提供酒精噴手消毒，卻屢傳拿錯罐事件。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

台北林姓大學教授去年到某知名麵店用餐時，負責櫃檯的魏姓女店員疑因尖峰時間忙翻了，誤把酒精噴罐當成額溫槍，朝林男額頭按了一下，林男當場雙眼被酒精噴濺痛苦難耐，就醫發現雙眼角膜化學性灼傷，魏女希望和解，因林姓教授以傷勢影響開會教學等理由求償百萬而破局，台地檢署27日依過失傷害起訴魏女。

新冠肺炎疫情期間，民眾忙中有錯，把酒精噴罐和額溫槍弄混的事件時有所聞，台北市中正一警分局忠孝西路派出所羅姓警員，就曾因一手持額聞槍、一手持酒精噴罐，結果誤把酒精噴向走進派出所的陳姓民眾，因當時陳男無證明受傷，檢察官7月間處分不起訴羅警。

▲警員錯把酒精噴瓶當額溫槍，結果噴得民眾滿臉酒精。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市也曾發生派出所警員誤噴酒精事件。（資料照／記者張君豪翻攝）

而這次發生誤噴事件的是台北市中山區知名海鮮麵店，12月20日中午接近12點半的用餐尖峰時刻，林姓大學教授進入店家時，等著接受量額溫再噴酒精手部消毒的檢疫流程，當時負責顧櫃檯的魏姓女店員卻忙中出錯，誤把放在櫃台上的酒精噴罐當成額溫槍，近距離朝向林男額頭按了一下。

魏女瞬間驚覺犯錯，試圖詢問狀況並安撫，但林男實在痛得不得了，轉頭離開就醫，事後控告魏女過失傷害，餐廳老闆原本出面希望協助魏女與林男和解，但因林男剛好那幾天有重要會議，且後續還要復健開銷，要求百萬賠償，和解破局後，檢察官依店內監視器畫面、驗傷單，依過失傷害罪嫌起訴魏女，並向法院聲請簡易判決處刑。

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